Російського пропагандиста поранили біля окупованого Донецька – росЗМІ

Пропагандист Семен Пегов наступив на міну

Неподалік тимчасово окупованого Донецька отримав поранення відомий російський пропагандист Семен Пегов. Про це повідомляють російські ЗМІ.

«У Пегова поранення в ногу. Його госпіталізували в травматологічний центр», – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що пропагандист наступив на міну «лепесток».

За даними російських ЗМІ, у нього «відкритий перелом двох пальців правої ноги і рвані рани підошовної частини стопи».

У березні Ютуб-канал Пегова було заблоковано, а потім видалено за порушення правил майданчика.

Нагадаємо, раніше російське пропагандистське видання «Риа-новости» поширило повідомлення про те, що «київський режим» готує на території своєї країни провокацію. Як ідеться в інформації, українська влада має намір підірвати на території країни так звану бомбу або малопотужний ядерний заряд.