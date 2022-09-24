У районі аеропорту Курська лунають вибухи, – ЗМІ
У бік курського аеропорту їдуть пожежники
У районі аеропорту в російському Курську ввечері 24 вересня чутно звуки вибухів. У напрямку летовища вирушили пожежні машини. Про це пишуть місцеві та деякі українські пабліки.
«Повідомляють про серію вибухів в Курському аеропорту, на Росії! Невже етилові мобілізовані воїни закурили десь на заправці?» – йдеться у повідомленні Telegram-каналу «Оперативний ЗСУ».
«У бік аеропорту їдуть пожежники. Офіційної інформації наразі немає. Дуже голосно у небі в районі аеропорту – повідомляють підписники», – пише Telegram-канал «Типичный Курск».
Офіційної інформації наразі немає.
Раніше повідомллося, що в центрі окупованого Бердянська 24 вересня пролунав гучний вибух.
24 вересня увечері пролунав вибух у тимчасово окупованому Мелітополі (Запорізька область).
Як повідомлялося, російські окупанти вночі також вдарили по Запоріжжю. Приліт був у житловий будинок.
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