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У районі аеропорту Курська лунають вибухи, – ЗМІ

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
У районі аеропорту Курська лунають вибухи, – ЗМІ
У районі аеропорту Курська чутно звуки вибухів
фото з відкритих джерел

У бік курського аеропорту їдуть пожежники

У районі аеропорту в російському Курську ввечері 24 вересня чутно звуки вибухів. У напрямку летовища вирушили пожежні машини. Про це пишуть місцеві та деякі українські пабліки.

«Повідомляють про серію вибухів в Курському аеропорту, на Росії! Невже етилові мобілізовані воїни закурили десь на заправці?» – йдеться у повідомленні Telegram-каналу «Оперативний ЗСУ».

«У бік аеропорту їдуть пожежники. Офіційної інформації наразі немає. Дуже голосно у небі в районі аеропорту – повідомляють підписники», – пише Telegram-канал «Типичный Курск».

Офіційної інформації наразі немає.

Раніше повідомллося, що в центрі окупованого Бердянська 24 вересня пролунав гучний вибух.

24 вересня увечері пролунав вибух у тимчасово окупованому Мелітополі (Запорізька область). 

Як повідомлялося, російські окупанти вночі також вдарили по Запоріжжю. Приліт був у житловий будинок.

Теги: Telegram машини росія вибух

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