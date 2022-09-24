У центрі окупованого Бердянська прогримів вибух
Окупанти зупиняють машини, обшукують мирних перехожих
У центрі окупованого Бердянська 24 вересня пролунав гучний вибух. Про це повідомила пресслужба міськради.
«Гучний вибух пролунав у Бердянську. Мешканці повідомляють, що звук лунав з центру міста», – йдеться в заяві.
Згодом у мерії повідомили, що після цього російські загарбники влаштували облави та частково перекрили рух в районі спуску по Мелітопольского шосе.
Окупанти взялися перевіряти всі авто та пішоходів у районі автовокзалу.
Місцеві жителі кажуть, що скоріш за все, причиною вибуху був не приліт ракети.
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