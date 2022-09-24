У центрі окупованого Бердянська прогримів вибух 

У Бердянську повідомляють про потужний вибух

Окупанти зупиняють машини, обшукують мирних перехожих

У центрі окупованого Бердянська 24 вересня пролунав гучний вибух. Про це повідомила пресслужба міськради.

«Гучний вибух пролунав у Бердянську. Мешканці повідомляють, що звук лунав з центру міста», – йдеться в заяві.

Згодом у мерії повідомили, що після цього російські загарбники влаштували облави та частково перекрили рух в районі спуску по Мелітопольского шосе.

Окупанти взялися перевіряти всі авто та пішоходів у районі автовокзалу.

Місцеві жителі кажуть, що скоріш за все, причиною вибуху був не приліт ракети.