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У центрі окупованого Бердянська прогримів вибух 

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
У центрі окупованого Бердянська прогримів вибух 
У Бердянську повідомляють про потужний вибух
фото з відкритих джерел

Окупанти зупиняють машини, обшукують мирних перехожих

У центрі окупованого Бердянська 24 вересня пролунав гучний вибух.  Про це повідомила пресслужба міськради.

«Гучний вибух пролунав у Бердянську. Мешканці повідомляють, що звук лунав з центру міста», – йдеться в заяві.

Згодом у мерії повідомили, що після цього російські загарбники влаштували облави та частково перекрили рух в районі спуску по Мелітопольского шосе.

Окупанти взялися перевіряти всі авто та пішоходів у районі автовокзалу.

Місцеві жителі кажуть, що скоріш за все, причиною вибуху був не приліт ракети.

Теги: вибух окупанти Бердянськ

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У центрі окупованого Бердянська прогримів вибух 
У центрі окупованого Бердянська прогримів вибух 
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