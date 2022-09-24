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Окупанти обстріляли Запоріжжя: є постраждалі

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Окупанти обстріляли Запоріжжя: є постраждалі
фото з відкритих джерел

На місці працюють аварійні служби

Російські окупанти вночі вдарили по Запоріжжю. Приліт був у житловий будинок. Про це заявив в.о. мера Запоріжжя Анатолій Куртєв в Telegram.

Внаслідок атаки постраждали люди.

На місці працюють аварійні служби.

Нагадаємо, вночі 23 вересня війська РФ випустили по місту 10 ракет.

Нагадаємо, вчора Запоріжжя зазначало масованого ракетного удару. Рашисти випустили по Запоріжжю та передмісті дев’ять ракет. Російські ракети влучили в готель, підстанцію та телевежу.

До слова, триває 212-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує виконувати завдання з повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює наші вздовж усієї лінії зіткнення, намагається відновити втрачені позиції, веде повітряну розвідку.

Теги: Telegram будинок Запоріжжя окупанти

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