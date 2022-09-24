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В окупованому Мелітополі пролунав гучний вибух

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
В окупованому Мелітополі пролунав гучний вибух
У тимчасово окупованому Мелітополі пролунав потужний вибух
фото: Ріа Мелітополь

Вибух стався у північній частині міста і, ймовірно, був наслідком роботи українських сил опору

Сьогодні, 24 вересня, увечері у тимчасово окупованому Мелітополі (Запорізька область) пролунав вибух. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в Telegram.

Федоров розповів, що вибух стався у північній частині міста і, ймовірно, був наслідком роботи українських сил опору.

Місцеві Телеграм-канали повідомили, що вибух в окупованому Мелітополі пролунав орієнтовно о 21:31. Після цього на місці інциденту видно чорний дим. 

За попередніми даними, там росіяни могли розміщувати свої вертольоти. 

Федоров додав, що у бік, де було чути вибух, попрямувала пожежна машина. Мер продовжує збирати інформацію про подію.

Раніше повідомллося, що в центрі окупованого Бердянська 24 вересня пролунав гучний вибух.

Як повідомлялося, російські окупанти вночі також вдарили по Запоріжжю. Приліт був у житловий будинок.

Нагадаємо, триває 213-та доба героїчного протистояння Української нації російському вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, намагається відновити втрачені позиції, веде повітряну розвідку.

Ворог не припиняє завдавати удари по цивільній інфраструктурі та оселях мирних жителів. Загроза авіаційних та ракетних ударів окупантів зберігається на всій території України.

Теги: Telegram вибух Мелітополь

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