Головна Світ Політика
search button user button menu button

У Саакашвілі може бути 30 хвороб: адвокат розповів про стан здоров’я експрезидента Грузії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Саакашвілі може бути 30 хвороб: адвокат розповів про стан здоров’я експрезидента Грузії
У Саакашвілі, імовірно, встановлено туберкульоз і деменцію
фото з відкритих джерел

Саакашвілі перебуває за ґратами з 1 жовтня 2021 року

Експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі, імовірно, хворий на туберкульоз і має деменцію. Про це заявив адвокат Саакашвілі Шалви Хачапурідзе, якого цитує видання Іnterpressnews.

За інформацією Хачапурідзе, у Саакашвілі, імовірно, встановлено туберкульоз і деменцію.

«Мова про ймовірні діагнози, поки не встановлено остаточно, ми чекаємо. Це підозри, і в цьому напрямку ведеться робота. Я маю на увазі деменцію і туберкульоз, і йдеться ще про 34 захворювання», – зазначив Хачапурідзе.

Нагадаємо, Михайло Саакашвілі перебуває за ґратами 1 жовтня після повернення до Грузії напередодні місцевих виборів 2021 року. МВС Грузії порушило проти Саакашвілі кримінальну справу за фактом незаконного перетину кордону. Ексочільник Грузії у відповідь оголосив голодування, яке тримав упродовж 50 днів та припинив через різке погіршення стану здоров'я.

Він оголошував голодування, наполягаючи, що його ув’язнили за політичними звинуваченнями. Саакашвілі тимчасово переводили у тюремну лікарню, а потім військовий госпіталь у Горі, а з грудня 2021 року повернули у в’язницю в Руставі.

Адвокати наполягають, що внаслідок голодування та неналежного поводження з Саакашвілі у нього розвинулися серйозні захворювання і йому необхідне лікування за кордоном. На засіданні у суді 20 квітня Саакашвілі заявив, що почувається зле і попросив лікаря, після чого слухання зупинили.

Нагадаємо, віцеспікерку Сейму Польщі Малгожету Гошевську не допустили до ув'язнених третього президента Грузії Михайла Саакашвілі та засновника опозиційного телеканалу «Мтаварі архі» («Головний канал») Ніки Гварамії в Тбілісі.

Теги: адвокат голодування госпіталь робота Грузія Михайло Саакашвілі

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

У Саакашвілі може бути 30 хвороб: адвокат розповів про стан здоров’я експрезидента Грузії
У Саакашвілі може бути 30 хвороб: адвокат розповів про стан здоров’я експрезидента Грузії
Британія оголосить про укладення великої газової угоди із США – ЗМІ
Британія оголосить про укладення великої газової угоди із США – ЗМІ
ЗМІ назвали причину, чому Путін боїться їхати на саміт G-20
ЗМІ назвали причину, чому Путін боїться їхати на саміт G-20
Росія зупиняє військово-технічну співпрацю з 74 компаніями світу: деталі
Росія зупиняє військово-технічну співпрацю з 74 компаніями світу: деталі
Зеленський як приклад та принижений Путін: на Тайвані з'явилися креативні білборди (фото) 
Зеленський як приклад та принижений Путін: на Тайвані з'явилися креативні білборди (фото) 
Переговори України та РФ: Макрон сказав, коли це має статися
Переговори України та РФ: Макрон сказав, коли це має статися

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
161K
Переговори з Росією: Банкова зробила заяву
99K
Переговори України та РФ: Макрон сказав, коли це має статися
68K
8 листопада: яке сьогодні свято, традиції, заборони
45K
Арестович спрогнозував, коли настане суттєвий перелом у війні
24K
Україна розпочала будівництво нової «Мрії»: 30% комплектуючих для літака вже зібрано
23K
Який арсенал високоточної зброї залишився у РФ: оцінка ISW

Новини

Який арсенал високоточної зброї залишився у РФ: оцінка ISW
Сьогодні, 06:23
Націоналізація стратегічних підприємств і постачання Nasams. П'ять важливих новин 7 листопада
Вчора, 21:00
Кейс «Північного потоку»: як російська пропаганда намагається змусити повірити в свої фейки
Вчора, 14:43
У Лисичанську ЗСУ знищили батальйон окупантів – Генштаб
Вчора, 07:19
У Білорусі проводиться доукомплектування військ російських окупантів
5 листопада, 07:27
ЗСУ знищили на Херсонщині колону окупантів і три їхні переправи
5 листопада, 07:16

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту