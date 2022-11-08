У Саакашвілі може бути 30 хвороб: адвокат розповів про стан здоров’я експрезидента Грузії

Саакашвілі перебуває за ґратами з 1 жовтня 2021 року

Експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі, імовірно, хворий на туберкульоз і має деменцію. Про це заявив адвокат Саакашвілі Шалви Хачапурідзе, якого цитує видання Іnterpressnews.

За інформацією Хачапурідзе, у Саакашвілі, імовірно, встановлено туберкульоз і деменцію.

«Мова про ймовірні діагнози, поки не встановлено остаточно, ми чекаємо. Це підозри, і в цьому напрямку ведеться робота. Я маю на увазі деменцію і туберкульоз, і йдеться ще про 34 захворювання», – зазначив Хачапурідзе.

Нагадаємо, Михайло Саакашвілі перебуває за ґратами 1 жовтня після повернення до Грузії напередодні місцевих виборів 2021 року. МВС Грузії порушило проти Саакашвілі кримінальну справу за фактом незаконного перетину кордону. Ексочільник Грузії у відповідь оголосив голодування, яке тримав упродовж 50 днів та припинив через різке погіршення стану здоров'я.

Він оголошував голодування, наполягаючи, що його ув’язнили за політичними звинуваченнями. Саакашвілі тимчасово переводили у тюремну лікарню, а потім військовий госпіталь у Горі, а з грудня 2021 року повернули у в’язницю в Руставі.

Адвокати наполягають, що внаслідок голодування та неналежного поводження з Саакашвілі у нього розвинулися серйозні захворювання і йому необхідне лікування за кордоном. На засіданні у суді 20 квітня Саакашвілі заявив, що почувається зле і попросив лікаря, після чого слухання зупинили.

Нагадаємо, віцеспікерку Сейму Польщі Малгожету Гошевську не допустили до ув'язнених третього президента Грузії Михайла Саакашвілі та засновника опозиційного телеканалу «Мтаварі архі» («Головний канал») Ніки Гварамії в Тбілісі.