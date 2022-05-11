Саакашвілі переводять із в'язниці

Експрезидент Грузії вирушить на лікування у клініку в Тбілісі

Експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі, який перебуває в ув'язненні в Руставській в'язниці у Тбілісі, буде переведено на лікування до місцевої клініки для обстеження стану здоров'я. Про це повідомляє Грузія Online.

Зазначається, що заяву про пропозицію Саакашвілі пройти медичне обстеження та, за необхідності, лікування у клініці у Тбілісі у вівторок зробив міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе.

У свою чергу Саакашвілі погодився на переведення до клініки «Вівамед» і зазначив, що воно може бути здійснено протягом найближчих днів.

«Саакашвілі підтвердив представникам пенітенціарної служби, що готовий на переведення на обстеження завтра, післязавтра та в наступні дні. Але мова йшла, що сьогодні він не може поїхати, бо має зустрітися із сім'єю», – зазначає видання.

Громадянина України Михайла Саакашвілі затримали у Грузії 1 жовтня після того, як він приїхав на батьківщину після восьмирічної відсутності. Йому висунуто обвинувачення у незаконному перетині кордону, яке, за даними слідства, він скоїв 28 вересня, коли таємно прибув до грузинського порту Поті з України на судні, що перевозило вантажівку з молочною продукцією.

Стаття за незаконний перетин кордону передбачає до п'яти років позбавлення волі.

Саакашвілі голодував 50 днів у в'язниці.

Україна офіційно визнала Саакашвілі постраждалим у справі про неналежне утримання у грузинській в'язниці.

Нагадаємо, Саакашвілі шкодує про своє рішення сісти у грузинську в'язницю.

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