Михайло Саакашвілі знов оголосив голодування

Експрезидент Грузії протестує проти неналежних умов утримання і грузинській в’язниці

Колишній президент Грузії та ексголова Одеської облдержадміністрації Михайло Саакашвілі знов оголосив про голодування, яку він вирішив розпочати у понеділок на знак протесту проти умов утримання. Про це повідомляє видання Euronews.

«Я розпочинаю голодування», – сказав Саакашвілі в суді в Тбілісі, попросивши отримати «адекватну медичну допомогу» у в'язниці. Колишній лідер кавказької країни перебуває під вартою з жовтня, його затримали за звинуваченням у незаконному перетині кордону.

Політик наголосив, що вирішив поновити голодування тому, що наразі у в’язниці він не отримує належну медичну допомогу, а його особистому лікарю заборонено відвідувати його у в’язниці.

Нагадаємо, після свого затримання 1 жовтня 54-річний Саакашвілі оголосив голодування. Саакашвілі вирішим припинити голодування після того, як у політика розвинувся неврологічний стан, який називається енцефалопатією Верніке, спричинений дефіцитом вітаміну B, а також інші серйозні проблеми зі здоров’ям.

Михайла Саакашвілі повернули до в'язниці з військового шпиталю 30 грудня минулого року попри те, що адвокати вважали це передчасним. Захисники політика також заявляли, що наразі він нездатний пересуватися самостійно.

Незалежна рада лікарів тоді заявила, що колишній президент все ще страждає від серйозних неврологічних проблем, які, за їхніми словами, були наслідком жорстокого поводження в ув’язненні.

Нагадаємо, нещодавно Саакашвілі в суді заспівав гімн України у патріотичному вбранні (відео).

Читайте також: