Віцеспікерка Сейму Польщі обурена: грузинські силовики не дозволили зустрітися з Саакашвілі

Малгожата Гошевська наголосила, що це вже друга відмова у зустрічі з ув'язненим Саакашвілі

Віцеспікерку Сейму Польщі Малгожету Гошевську не допустили до ув'язнених третього президента Грузії Михайла Саакашвілі та засновника опозиційного телеканалу «Мтаварі архі» («Головний канал») Ніки Гварамії в Тбілісі. Про це повідомляють грузинські ЗМІ.

За словами Малгожати Гошевської, під час обґрунтування цього рішення їй сказали, що вона не є членом сім'ї в'язнів, ні депутатом грузинського парламенту.

«Той факт, що президент країни та директор одного з найбільших опозиційних телеканалів ув'язнені, показує країну не з кращого боку. Мені дуже шкода, що я отримала чергову відмову у зустрічі з ув'язненими і мені не дали можливості побачити, в яких умовах і який їхній стан здоров'я. Мені пояснили, що я не член сім'ї, і я не депутат парламенту Грузії, що для мене абсолютно незрозуміло, оскільки попередні роки я багато разів відвідувала грузинських політичних в'язнів, і у мене не виникало з цим проблем», – заявила Гошевська.

Вона зазначила, що польська держава неодноразово пропонувала грузинській стороні перевезти Саакашвілі до Польщі з гуманітарною та медичною метою.

Нагадаємо, нещодавно Саакашвілі із в'язниці озвучив обнадійливий прогноз щодо війни в Україні.