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    Політика

    У Тбілісі мітингують незадоволені прихильники євроінтеграції

    Учасники протесту вимагають відставки уряду, який не виконав умови для вступу до ЄС - У Тбілісі мітингують незадоволені прихильники євроінтеграції
    Учасники протесту вимагають відставки уряду, який не виконав умови для вступу до ЄС
    скріншот із відео

    Столиця Грузії вийшла на антиурядовий мітинг

    24 червня у столиці Грузії Тбілісі відбувається мітинг протесту, організований неурядовою організацією «Ганьба», передає телеканал Mtavari arkhi.

    Як повідомляють журналісти, акція розпочалася на проспекті Руставелі перед будинком парламенту. Мітинг відбувається під гаслом «Грузія без олігархічного управління». Учасники виступають за входження країни до Євросоюзу, а також звинувачують владу в тому, що вона нібито заважає цьому процесу.

    Повідомляється, що вулиця заповнена людьми. До акції приєдналися студенти 15 вишів.

    Нагадаємо, 23 червня Єврорада відмовилася надати Грузії статус кандидата на входження до ЄС, залишивши «європейську перспективу». Країні дали можливість «виправитися» до кінця року після виконання низки реформ.

    В опозиції це сприйняли як провал роботи грузинського уряду та правлячої партії «Грузинська мрія», і вимагають дострокових виборів. В уряді звинуватили опозицію у саботажі.

    Напередодні стало відомо, коли Грузія зможе отримати статус кандидата на вступ у ЄС: відповідь Євроради.

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    Теги: ЄС росія окупанти війна студенти Грузія Україна вулиця столиця окупація #stoprussia
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    У Тбілісі мітингують незадоволені прихильники євроінтеграції