Коли Грузія зможе отримати статус кандидата на вступ у ЄС: відповідь Євроради

Перед Тбілісі споїть ряд завдань, які слід виконати

Країна готова працювати над тим, щоб стати кандидатом

Лідери країн Європейського Союзу під час засідання 23 червня визнали європейську перспективу Грузії, однак не надали їй статусу кандидата на членство в ЄС, визначивши умови для відповідного рішення. Про це повідомив президент Європейської ради Шарль Мішель у Twitter.

За його словами, Грузія зможе набути такого статусу після виконання визначених завдань.

«Європейська рада вирішила визнати європейську перспективу Грузії й готова надати статус кандидата, щойно будуть виконані пріоритетні завдання», – заявив Мішель.

Він привітав грузинський народ і наголосив, що майбутнє країни – у Євросоюзі.

У свою чергу, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі запевнила в Twitter, що її держава готова найближчими місяцями рішуче працювати для того, зоб досягти статусу кандидата на вступ у Європейський Союз. 23 червня вона назвала історичним днем.

Нагадаємо, 23 червня лідери Європейського Союзу проголосували за надання статусу кандидата на вступ до ЄС Україні та Молдові.

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