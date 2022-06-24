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    Політика

    Коли Грузія зможе отримати статус кандидата на вступ у ЄС: відповідь Євроради

    Перед Тбілісі споїть ряд завдань, які слід виконати - Коли Грузія зможе отримати статус кандидата на вступ у ЄС: відповідь Євроради

    Перед Тбілісі споїть ряд завдань, які слід виконати

    фото: eastbook.eu

    Країна готова працювати над тим, щоб стати кандидатом

    Лідери країн Європейського Союзу під час засідання 23 червня визнали європейську перспективу Грузії, однак не надали їй статусу кандидата на членство в ЄС, визначивши умови для відповідного рішення. Про це повідомив президент Європейської ради Шарль Мішель у Twitter.

    За його словами, Грузія зможе набути такого статусу після виконання визначених завдань.

    «Європейська рада вирішила визнати європейську перспективу Грузії й готова надати статус кандидата, щойно будуть виконані пріоритетні завдання», – заявив Мішель.

    Він привітав грузинський народ і наголосив, що майбутнє країни – у Євросоюзі.

    У свою чергу, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі запевнила в Twitter, що її держава готова найближчими місяцями рішуче працювати для того, зоб досягти статусу кандидата на вступ у Європейський Союз. 23 червня вона назвала історичним днем.

    Нагадаємо, 23 червня лідери Європейського Союзу проголосували за надання статусу кандидата на вступ до ЄС Україні та Молдові.

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    Теги: ЄС росія окупанти війна Грузія держава Україна Twitter президент Саломе Зурабішвілі окупація #stoprussia
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    Коли Грузія зможе отримати статус кандидата на вступ у ЄС: відповідь Євроради