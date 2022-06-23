Скандал в Грузії: євродепутатка жорстко відповіла прем’єру Гарібашвілі

Депутатка Європарламенту звинуватила прем'єр-міністра Грузії у брехні, бо тамтешня опозиція, за її словами, буквально випрошувала статус кандидата для своєї країни

Грузинська опозиція випрошувала статус кандидата у члени ЄС для своєї країни

Прем’єр-міністр Грузії Іраклі Гарібашвілі збрехав про те, що тамтешня опозиція просила Євросоюзу не давати кавказькій країні статус кандидата. Про це написала у Twitter депутатка Європарламенту, членкиня спецкомітету з іноземного втручання у демократичні процеси Євросоюзу Маркета Грегорова.

«Ви були в Брюсселі? Я вас не бачила» – заявила Грегорова, звертаючись до Гарібашвілі. Разом з тим, чеська євродепутатка зазначила, що зустрічалася із представниками грузинської опозиції. «І всі вони мало не випрошували у нас статус кандидата», – наголосила Маркета Грегорова.

«Тож не брешіть. Приїздіть у Брюссель, де ми зможемо поговорити» – звернулася депутатка Європарламенту до грузинського прем’єра.

Грегорова закликала Гарібашвілі бути не проблемою Грузії, а її, проблеми, вирішенням.

@GharibashviliGe Have you been in Brussels? I didn't see you. But I have been in meetings with opposition and ALL of them almost begged us for the candidate status. So don't lie. Come to Brussels and we can talk. Don't be the problem, be the solution. — Markétka Gregorová ???? (@MarketkaG) June 22, 2022

Нагадаємо, учора Іраклі Гарібашвілі, виступаючи в залі засідань парламенту Грузії, заявив, що грузинська опозиція та український депутат Давид Арахамія лобіювали негативне рішення Євросоюзу щодо статусу кандидата для Грузії.

Арахамія спростував ці слова Гарібашвілі, пояснивши, що у Європі він і не був, а у США говорив лише про проросійського олігарха Бідзіну Іванішвілі, який є проблемою для Грузії.