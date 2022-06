Скандал в Грузії: євродепутатка жорстко відповіла прем’єру Гарібашвілі

Прем’єр-міністр Грузії Іраклі Гарібашвілі збрехав про те, що тамтешня опозиція просила Євросоюзу не давати кавказькій країні статус кандидата. Про це написала у Twitter депутатка Європарламенту, членкиня спецкомітету з іноземного втручання у демократичні процеси Євросоюзу Маркета Грегорова.

«Ви були в Брюсселі? Я вас не бачила» – заявила Грегорова, звертаючись до Гарібашвілі. Разом з тим, чеська євродепутатка зазначила, що зустрічалася із представниками грузинської опозиції. «І всі вони мало не випрошували у нас статус кандидата», – наголосила Маркета Грегорова.

«Тож не брешіть. Приїздіть у Брюссель, де ми зможемо поговорити» – звернулася депутатка Європарламенту до грузинського прем’єра.

Грегорова закликала Гарібашвілі бути не проблемою Грузії, а її, проблеми, вирішенням.

@GharibashviliGe Have you been in Brussels? I didn't see you. But I have been in meetings with opposition and ALL of them almost begged us for the candidate status. So don't lie. Come to Brussels and we can talk. Don't be the problem, be the solution.