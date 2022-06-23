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    Політика

    Скандал в Грузії: євродепутатка жорстко відповіла прем’єру Гарібашвілі

    Депутатка Європарламенту звинуватила прем'єр-міністра Грузії у брехні, бо тамтешня опозиція, за її словами, буквально випрошувала статус кандидата для своєї країни - Скандал в Грузії: євродепутатка жорстко відповіла прем’єру Гарібашвілі
    Депутатка Європарламенту звинуватила прем'єр-міністра Грузії у брехні, бо тамтешня опозиція, за її словами, буквально випрошувала статус кандидата для своєї країни
    фото: Twitter Грегорової

    Грузинська опозиція випрошувала статус кандидата у члени ЄС для своєї країни

    Прем’єр-міністр Грузії Іраклі Гарібашвілі збрехав про те, що тамтешня опозиція просила Євросоюзу не давати кавказькій країні статус кандидата. Про це написала у Twitter депутатка Європарламенту, членкиня спецкомітету з іноземного втручання у демократичні процеси Євросоюзу Маркета Грегорова.

    «Ви були в Брюсселі? Я вас не бачила» – заявила Грегорова, звертаючись до Гарібашвілі. Разом з тим, чеська євродепутатка зазначила, що зустрічалася із представниками грузинської опозиції. «І всі вони мало не випрошували у нас статус кандидата», – наголосила Маркета Грегорова.

    «Тож не брешіть. Приїздіть у Брюссель, де ми зможемо поговорити» – звернулася депутатка Європарламенту до грузинського прем’єра.

    Грегорова закликала Гарібашвілі бути не проблемою Грузії, а її, проблеми, вирішенням.

    Нагадаємо, учора Іраклі Гарібашвілі, виступаючи в залі засідань парламенту Грузії, заявив, що грузинська опозиція та український депутат Давид Арахамія лобіювали негативне рішення Євросоюзу щодо статусу кандидата для Грузії.

    Арахамія спростував ці слова Гарібашвілі, пояснивши, що у Європі він і не був, а у США говорив лише про проросійського олігарха Бідзіну Іванішвілі, який є проблемою для Грузії.

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    Теги: Європарламент Грузія скандал
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    Скандал в Грузії: євродепутатка жорстко відповіла прем’єру Гарібашвілі