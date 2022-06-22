  1. Головна
  2. Світ
  3. Політика
  4. Прем’єр-міністр Грузії назвав Арахамію винним у відмові Євросоюзу
рус
    Політика

    Прем’єр-міністр Грузії назвав Арахамію винним у відмові Євросоюзу

    Іраклі Гарібашвілі (ліворуч) заявив, що український нардеп Давид Арахамія є причетним до відмови Євросоюзу у кандидатському статусі для Грузії - Прем’єр-міністр Грузії назвав Арахамію винним у відмові Євросоюзу
    Іраклі Гарібашвілі (ліворуч) заявив, що український нардеп Давид Арахамія є причетним до відмови Євросоюзу у кандидатському статусі для Грузії
    фото: Mtavari

    Гарібашвілі заявив, що лідер української коаліції вибивав з Євросоюзу негативне рішення для Грузії

    Грузинська опозиція та «її друг», голова правлячої фракції у Верховній Раді України, лобіювали негативну відповідь Євросоюзу на заявку Тбілісі щодо статусу кандидата. Про це, як пишуть тамтешні ЗМІ, прем’єр-міністр Грузії Іраклі Гарібашвілі заявив, виступаючи зі щорічним звітом у парламенті.

    Телеканал Mtavari повідомляє, що Гарібашвілі звинуватив у неотриманні Грузією статусу кандидата в члени Євросоюзу вітчизняну опозицію та лідера керівника фракції «Слуга народу» у Верховній Раді України Давида Арахамію.

    За словами прем’єр-міністра Грузії, «носій грузинського прізвища» Арахамія фактично оголосив європейських політикам ультиматум – мовляв, якщо кавказька країна отримає статус кандидата, то Україна буде дуже розчарована.

    Іраклі Гарібашвілі наголосив, що отримав цю інформацію від європейських та американських колег і партнерів.

    Інший грузинський телеканал, Rustavi 2, зазначив, що Гарібашвілі у своєму виступі згадав обвинувачення Давида Арахамії на адресу чинної грузинської влади – у тому, що Грузія не підтримує санкції проти Росії, а, навпаки, допомагає підсанкційним російським компаніям.

    «На сьогодні ви не навели жодних фактів», – заявив прем’єр, звертаючись до парламентської опозиції, другом якої він назвав Арахамію.

    Нагадаємо, британське видання The Times повідомило 8 червня про те, що російський олігарх Роман Абрамович нібито подав до британського суду лист Давида Арахамії. У цьому листі лідер української монокоаліції зазначав, що Абрамович сприяв організації гуманітарних коридорів із міст, які обстрілювала Росія – чим врятував життя більш ніж 400 тис. українців.

    Також голова президентської фракції згадав про роль Абрамовича у обміні військовополонених, це допомогло звільнити з російського полону кількасот українських захисників.

    Теги: ЄС Грузія Україна Давид Арахамія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Прем’єр-міністр Грузії назвав Арахамію винним у відмові Євросоюзу