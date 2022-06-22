Прем’єр-міністр Грузії назвав Арахамію винним у відмові Євросоюзу

Іраклі Гарібашвілі (ліворуч) заявив, що український нардеп Давид Арахамія є причетним до відмови Євросоюзу у кандидатському статусі для Грузії

Гарібашвілі заявив, що лідер української коаліції вибивав з Євросоюзу негативне рішення для Грузії

Грузинська опозиція та «її друг», голова правлячої фракції у Верховній Раді України, лобіювали негативну відповідь Євросоюзу на заявку Тбілісі щодо статусу кандидата. Про це, як пишуть тамтешні ЗМІ, прем’єр-міністр Грузії Іраклі Гарібашвілі заявив, виступаючи зі щорічним звітом у парламенті.

Телеканал Mtavari повідомляє, що Гарібашвілі звинуватив у неотриманні Грузією статусу кандидата в члени Євросоюзу вітчизняну опозицію та лідера керівника фракції «Слуга народу» у Верховній Раді України Давида Арахамію.

За словами прем’єр-міністра Грузії, «носій грузинського прізвища» Арахамія фактично оголосив європейських політикам ультиматум – мовляв, якщо кавказька країна отримає статус кандидата, то Україна буде дуже розчарована.

Іраклі Гарібашвілі наголосив, що отримав цю інформацію від європейських та американських колег і партнерів.

Інший грузинський телеканал, Rustavi 2, зазначив, що Гарібашвілі у своєму виступі згадав обвинувачення Давида Арахамії на адресу чинної грузинської влади – у тому, що Грузія не підтримує санкції проти Росії, а, навпаки, допомагає підсанкційним російським компаніям.

«На сьогодні ви не навели жодних фактів», – заявив прем’єр, звертаючись до парламентської опозиції, другом якої він назвав Арахамію.

Нагадаємо, британське видання The Times повідомило 8 червня про те, що російський олігарх Роман Абрамович нібито подав до британського суду лист Давида Арахамії. У цьому листі лідер української монокоаліції зазначав, що Абрамович сприяв організації гуманітарних коридорів із міст, які обстрілювала Росія – чим врятував життя більш ніж 400 тис. українців.

Також голова президентської фракції згадав про роль Абрамовича у обміні військовополонених, це допомогло звільнити з російського полону кількасот українських захисників.