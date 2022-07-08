У Японії скоєно замах на колишнього прем’єра

Сіндзо Абе пішов у відставку у вересні 2020 року

Нападник двічі вистрелив у Сіндзо Абе

У п’ятницю, 8 липня, Японії було скоєно замах на вбивство колишнього прем'єр-міністра країни Сіндзо Абе. Політик був важко поранений під час свого виступу в місті Нара. Про це повідомляє японське інформаційне агентство Kyodo.

За даними агентства, близько 11:30 за місцевим часом на політика скоїв напад невідомий, який мінімум двічі вистрілив у нього з дробовика зі спини.

Абе зазнав серйозного поранення в області грудей. На місці йому робили масаж серця, проте пізніше в пожежній частині, яка надавала політику допомогу, повідомили про можливу зупинку серця експрем'єра.

На місці нападу експрем'єру робити масаж серця. Фото: Kyodo

Повідомляється, що нападника затримано, його особа і мотиви поки що залишаються невідомими.

Про стан Абе поки що теж немає ніяких достовірних звісток. Його терміново госпіталізували.