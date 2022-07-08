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    Політика

    У Японії скоєно замах на колишнього прем’єра

    Сіндзо Абе пішов у відставку&nbsp;у вересні 2020 року - У Японії скоєно замах на колишнього прем’єра

    Сіндзо Абе пішов у відставку у вересні 2020 року

    фото з відкритих джерел

    Нападник двічі вистрелив у Сіндзо Абе

    У п’ятницю, 8 липня, Японії було скоєно замах на вбивство колишнього прем'єр-міністра країни Сіндзо Абе. Політик був важко поранений під час свого виступу в місті Нара. Про це повідомляє японське інформаційне агентство Kyodo.

    За даними агентства, близько 11:30 за місцевим часом на політика скоїв напад невідомий, який мінімум двічі вистрілив у нього з дробовика зі спини.

    Абе зазнав серйозного поранення в області грудей. На місці йому робили масаж серця, проте пізніше в пожежній частині, яка надавала політику допомогу, повідомили про можливу зупинку серця експрем'єра.

    На місці нападу експрем'єру робити масаж серця. Фото: Kyodo

    На місці нападу експрем'єру робити масаж серця. Фото: Kyodo

    Повідомляється, що нападника затримано, його особа і мотиви поки що залишаються невідомими.

    Про стан Абе поки що теж немає ніяких достовірних звісток. Його терміново госпіталізували.

    Теги: кримінал Японія вбивство напад
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    У Японії скоєно замах на колишнього прем’єра