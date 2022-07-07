Глава японського МЗС відмовився вечеряти з Лавровим

Рашистському політику не усі були раді на зустрічі G20

Міністр закордонних справ Японії Есімас Хаясі відмовився приходити на офіційну вечерю глав міністерств закордонних справ країн-учасниць «Великої двадцятки» (G20) через ймовірність присутності на зустрічі його російського колеги Сергія Лаврова. Про це повідомляє японське агентство Kyodo News.

«У зв'язку з тим, що там міг бути присутнім глава МЗС РФ Сергій Лавров, було ухвалено рішення, що присутність глави (МЗС Японії, – ред.) буде недоречною», – йдеться у публікації.

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ країни-агресорки Сергій Лавров прилетів в Індонезію на зустріч міністрів закордонних справ G20. Утім рашистському політику не усі були раді на зустрічі.

Лавров прибув на Балі і планував зустрітися з декількома колегами з G20 на саміті, повідомило російське пропагандистське агентство, але міністри, включаючи Бербок та держсекретаря США Ентоні Блінкена, виключили можливість спілкування з Лавровим.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Росії не можна дозволити використовувати зустріч G20 як платформу, враховуючи її агресію в Україні.

Нагадаємо, що до G20 входять західні країни, які звинуватили Москву у військових злочинах в Україні та запровадили санкції, а також такі країни, як Китай, Індонезія, Індія та Південна Африка, які були більш стриманими у своїй відповіді.