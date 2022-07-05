Курильські острови. Росія роздуває конфлікт із Японією

РФ не подобається, що Японія зазіхає на власні території

Росія починає розбурхувати ще один конфлікт за поділ території, зокрема щодо Курильських островів, які належать Японії. Про це пишуть пропагандистські ЗМІ з посиланням на заяви секретар Ради безпеки країни-окупантки Миколи Патрушева.

Росію не влаштовує, що Японія активізує свої «реваншистські устремління» щодо Курильських островів.

«Обстановка у прикордонній сфері на території Далекосхідного округу формується в умовах нарощування США та їх союзниками військової присутності в Арктичному та Азіатсько-Тихоокеанському регіонах, активізації реваншистських устремлінь Японії щодо Курильських островів створенням нових військових блоків», – сказав.

Москва та Токіо з середини минулого століття вели переговори з метою вироблення мирної угоди за підсумками Другої світової війни. Основною перешкодою на шляху до цього залишаються розбіжності щодо прав на південну частину Курил.

Нагадаємо, раніше представник президента РФ в Далекосхідному федеральному окрузі Юрій Трутнєв заявив, що Росія позбавить Японію права добувати рибу біля Курильських островів.

Москва сподівається, що місце японських рибалок біля південних Курил зможуть зайняти російські компанії.

До слова, прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда під час виступу в Сеймі 7 березня назвав південну частину Курильських островів японськими споконвічними територіями.

Нагадаємо, в лютому уряд Японії висловив протест Росії у зв'язку з військовими навчаннями в районі південної частини Курильських островів.