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Україна пережила «жахливий» тиждень через рішення ЄС та США: аналіз CNN

Діана Гасюк
glavcom.ua
Україна пережила «жахливий» тиждень через рішення ЄС та США: аналіз CNN
фото з відкритих джерел

Патон Волш: «Україна стикається з проблемою «потопаючого, який не махає руками»

Головний кореспондент з питань міжнародної безпеки CNN Патон Волш вважає, що минулий тиждень став історичним через рішення Європейської Ради щодо початку переговорів з Україною про вступ до ЄС. Також Волш зазначив, що тиждень був «жахливий» – через неспроможність США ухвалити рішення про продовження військової допомоги Україні на 61 млрд доларів й блокування у ЄС рішення про фінансову допомогу на 50 млрд євро. Про це повідомляє CNN.

«Україна стикається з проблемою «потопаючого, який не махає руками». Вона намагається чітко сказати, наскільки погано йде війна. Відверта публічна оцінка того, наскільки погано розвивається ситуація, може бути нерозумним кроком, оскільки це може призвести до виснаження морального духу і підтримки. Після того, як Обама збільшив кількість військ в Афганістані, громадська підтримка з роками зменшилася, частково через брак реалістичного бачення перебігу війни», – пише Волш, зазначаючи, що «вкрай невдале представлення Україною своїх проблем здебільшого пов'язане з короткозорістю її союзників».

Журналіст дивується «браку розуміння», що характерний для «деяких частин Конгресу США». Його вразила заява одного з конгресменів, який запропонував Україні «назвати кінцеву ціну і конкретну, просту мету». 

«Вражає, що після двох американських війн за останні два десятиліття, які коштували трильйони доларів, пам'ять Конгресу настільки коротка, а розуміння настільки обмежене», – пише журналіст.

Він вважає, що «найкориснішим заголовком» для України має бути те, наскільки «невимовно похмурим для них зараз є фронт». 

«Віктор Орбан – правий популіст з незрозумілою прихильністю до обвинуваченого військового злочинця Владіміра Путіна – відчинив двері до європейської роз'єднаності. Вибори по всій Європі і майбутня нестабільність, ймовірно, призведуть до посилення вимог до дипломатії і пошуку відповідей на питання, як закінчиться війна», – пише Волш.

Стосовно відсутності рішення щодо американської допомоги, він вважає, що «навіть якщо Вашингтону вдасться відновити фінансування на початку наступного року, це вже завдало шкоди Україні». 

«Затягування часу і політичний театр перетворили життєво важливу допомогу – захист європейських союзників США по НАТО від втягування в найгіршу сухопутну війну в Європі з 1940-х років – на чесну гру для партизанського торгу. Дебати в Конгресі не стосувалися військової політики в Україні, ефективності дій Києва чи причин провалу контрнаступу. Все було набагато дрібніше: торгівля «око за око» щодо прикордонної політики США у поєднанні з необґрунтованими вимогами до України спрогнозувати подальший перебіг війни. Це приголомшливий провал американської зовнішньої політики, наслідки якого відлунюватимуть протягом наступних десятиліть», – йдеться у статті.

Волш стверджує, що Україна в особі США має союзника, який настільки розколотий і необізнаний у питаннях внутрішньої політики, що Зеленському доводиться вдавати, ніби все не так вже й погано. 

«Деякі маргінальні республіканці наполягають на тому, що Росія завжди збиралася перемогти, тож навіщо відтягувати неминуче, надаючи допомогу, від якої гинуть українці? Тим, хто хоче сказати Україні «ні», не потрібно багато виправдань. Але це відкладає наступне, більш похмуре питання: коли ви нарешті скажете Москві «ні»? Яку частину України, а згодом і її європейських сусідів, Путін може підкорити або зрівняти з землею? Чи не здається вам це питання знайомим?» – запитує Волш у фіналі.

Як повідомлялося, через низку проблем вступ України до Євросоюзу може бути відтермінований щонайменше до 2030 року. Не виключено, що Київ може чекатиме і до наступного десятиліття.

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Теги: росія війна путін українці фінансування Україна Сенат США фронт

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