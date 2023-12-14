Сенат США відклав святкові канікули через переговори щодо допомоги Україні

Роботу продовжать, щоб завершити переговори щодо надання допомоги Україні

Сенат США продовжить роботу наступного тижня, відкладавши святкові канікули. Про це повідомляє CGTN America з посиланням на лідера демократів Шумера.

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Зазначається, що Сенат поки не йде на канікули, бо потрібно завершити переговори щодо фінансування допомоги Україні та вирішити питання кордону США.

Раніше кілька законодавців сказали Reuters, що Сенат повернеться на роботу в понеділок, 18 грудня, відклавши канікули. Водночас Палата представників (нижня палата Конгресу) пішла на канікули з 14 грудня, як і планувалося.

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Нагадаємо, спікер Палати представників Майк Джонсон не підтримав пропозицію щодо продовження на тиждень роботи обидвох палат Конгресу США для ухвалення додаткового фінансування для України перед Різдвом. У Білому домі вважають, що республіканці не повинні повертатися додому на свята, коли ще є важлива робота.

Напередодні стало відомо, що Байден і Білий дім працюють над тим, щоб Конгрес ухвалив пакет з підтримкою України. Американський президент закликав конгрес не робити російському диктатору Володимиру Путіну «подарунка» й ухвалити допомогу Україні до того, як Конгрес піде на канікули.

Нагадаємо, у США закінчуються гроші, які призначені для фінансування військової допомоги Україні. У зв'язку з цим президент Байден запросив у Конгресу понад $100 млрд, у які входять $60 млрд для України.

Так, згідно із цим запитом, частину грошей спрямують на додаткове озброєння та обладнання, щоб допомогти Україні досягти успіху на полі бою, а також поповнити запаси Міноборони США, витрачені на підтримку українців.

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Також передбачене фінансування, серед іншого, на пряму бюджетну підтримку України, щоб допомогти їй продовжувати надавати життєво важливі послуги своєму народу та підтримувати свою економіку під час війни.

Зараз у Конгресі є розбіжності щодо цього пакету. На початку грудня Сенат США заблокував законопроєкт про допомогу Україні. Проти проголосували всі республіканці та незалежний сенатор Берні Сандерс.