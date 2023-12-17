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Вступ України до ЄС може затягнутися: The Times пояснила, чому і наскільки

Надія Карбунар
glavcom.ua
Вступ України до ЄС може затягнутися: The Times пояснила, чому і наскільки
Володимир Зеленський, Урсула фон дер Ляєн та Шарль Мішель
фото з відкритих джерел

Членство в ЄС має як тактичний, так і геополітичний характер

Через низку проблем вступ України до Євросоюзу може бути відтермінований щонайменше до 2030 року. Не виключено, що Київ може чекатиме і до наступного десятиліття. Про це пише The Times.

Автори матеріалу вказують, що суперечки на саміті ЄС щодо перегляду витрат – це дрібниці порівняно з тим, що вартість членства України у блоці може стати у 186 млрд євро. Саме таку суму повинні будуть віддати потужні країни Євросоюзу.

Більшість європейських держав також побоюються втратити право національного вето у таких питаннях, як майбутні бюджети або розширення блоку.

Зазначається, що членство в ЄС має як тактичний, так і геополітичний характер. Це допомогло б зміцнити Україну, закріпивши її позиції на Заході перед можливим переобрання Дональда Трампа на пост президента США. Цей політик чітко заявив, що прагне припинити фінансування української армії.

«Україна є частиною геополітичної сфери Європи. Так само, як і західні Балкани, Туреччина та Кавказ... Це піднімає ще одне питання: чи можна дозволити Україні перестрибнути через чергу, коли потреба у прийнятті Сербії, Албанії та Боснії є ще більш нагальною?» – ставлять запитання автори публікації.

Нагадаємо, 14 грудня голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, що лідери ЄС підтримали відкриття переговорів з Україною та Молдовою. Під час голосування щодо України угорський прем'єр Віктор Орбан, який виступав проти відкриття переговорів, залишив зал.

Раніше Орбан підтвердив, що проігнорував голосування за початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу, а свого ставлення до цього не змінив. Він залишається на своїй думці: Україна не готова до переговорів про вступ до ЄС, рішення про їх початок – це помилкове рішення, і Угорщина залишається від нього осторонь.

До слова, лідери країн Європейського союзу зустрінуться на саміті на початку 2024 року, щоб обговорити надання Україні 50 млрд євро.

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Теги: Туреччина фінансування Україна Кавказ Угорщина Віктор Орбан

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