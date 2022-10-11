Україна змінила пріоритети щодо запрошеної від Заходу зброї – Foreign Policy 

Після масованих обстрілів ЗСУ потребують винищувачів F-15 і F-16

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук у понеділок направив до Конгресу лист із закликом приділити першочергову увагу постачанню зенітно-ракетних комплексів Nasams, а також далекобійних ракет Atacms. Про це пише Foreign Policy.

Це свідчить про зміну пріоритетів у запитах Україною західних видів озброєння для ЗСУ, йдеться в статті. У список також увійшли винищувачі F-15 і F-16, а ще ударні безпілотники Grey Eagle для протидії іранським дронам-камікадзе, які застосовує Росія.

Напередодні Росія завдала ударів крилатими та балістичними ракетами по всій країні, цілями яких були цивільні особи та енергетична інфраструктура, убивши щонайменше 11 людей і поранивши понад 87 людей. Відтак Україні знадобиться більше протиповітряної та протиракетної оборони, щоб захиститися від тероризму Кремля.

Зенітно-ракетні системи (Nasams), які виробляються спільно з Норвегією, а також протидії ракетні, мінометні та артилерійські системи – пріоритети української армії, випередивши реактивні системи залпового вогню, винищувачі та ракетні системи великої дальності, яких Київ вимагав місяцями.

Стефанчук сказав, що Україна також шукає американські винищувачі F-15 і F-16 для забезпечення забороненої для польотів зони проти російських крилатих ракет і бомбардувальників, можливо, з ракетами «повітря-повітря».

Нагадаємо, сьогодні, 11 жовтня, рашисти продовжують масовано атакувати Україну ракетами.

Вранці 11 жовтня під час повітряної тривоги, яка лунає в усіх областях України, силам ППО вдалося збити чотири повітряні цілі.

До слова, триває 230-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Не досягаючи успіху, ворог завдає ракетних ударів та активно застосовує ударні БпЛА для ураження критичної інфраструктури та густонаселених міст нашої країни. Противник не здатен зупинити успішний контрнаступ Сил оборони на Харківському та Херсонському напрямках, тому намагається залякати та посіяти паніку серед населення України. Мобілізація та перекидання противником резервів, також не дають можливості здолати супротив українських захисників.