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Повітряні сили повідомили, скільки над Україною 11 жовтня вже збито ракет

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Повітряні сили повідомили, скільки над Україною 11 жовтня вже збито ракет
фото з відкритих джерел

Російські війська знову застосовують стратегічні бомбардувальники

Вранці 11 жовтня під час повітряної тривоги, яка лунає в усіх областях України, силам ППО вдалося збити чотири повітряні цілі. Про це повідомив спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Він розповів, що російські війська знову застосовують стратегічні бомбардувальники. За його словами, попередньо, українським військам вдалося збити щонайменше чотири ракети.

Тим часом голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що дві ракети було збито в небі над областю. «Ще одна збита ракета. Залишаємося в укриттях», – написав Кулеба.

Увага! Присутня ненормативна лексика.

Нагадаємо, уранці 11 жовтня по всій Україні пролунали сигнали повітряної тривоги. Згодом стало відомо, що на Вінниччині, в Одесі, Кривому Розі, на Київщині та Хмельниччині місцеві мешканці чують вибухи.

Як відомо, вранці 11 жовтня окупанти здійснили ракетний удар з 12 ракет С-300 по Запоріжжю. Уразили цивільні об'єкти. 

Нагадаємо, триває 230-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Не досягаючи успіху, ворог завдає ракетних ударів та активно застосовує ударні БпЛА для ураження критичної інфраструктури та густонаселених міст нашої країни. Противник не здатен зупинити успішний контрнаступ Сил оборони на Харківському та Херсонському напрямках, тому намагається залякати та посіяти паніку серед населення України. Мобілізація та перекидання противником резервів, також не дають можливості здолати супротив українських захисників. 

Теги: ворог контрнаступ мобілізація населення ракета обстріл Київщина

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