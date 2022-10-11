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240 ворогів та дев'ять танків: Генштаб оновив втрати ворогів за добу

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
240 ворогів та дев'ять танків: Генштаб оновив втрати ворогів за добу
Наші захисники наносять удари по рашистах 
фото: Генштаб

Уже понад 63 тис. окупантів знищені ЗСУ 

Станом на 11 жовтня загальні бойові втрати противника перевищили 63 тис. окупантів. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.  

Тільки за вчора окупанти в Україні втратили:

  • 240 військовослужбовців,
  • дев'ять танків,
  • 13 бойових броньованих машин,
  • 10 артилерійських систем,
  • літак,
  • 17 БПЛА оперативно-тактичного рівня,
  • 46 крилатих ракет,
  • вісім одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському, Авдіївському та Краматорському напрямках.

Із 24.02 по 11.10 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ приблизно 63110 (+240) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 2504 (+9) од,  
  • бойових броньованих машин ‒ 5162 (+13) од,  
  • артилерійських систем  – 1496 (+10) од,  
  • реактивних систем залпового вогню – 353 (+0) од,  
  • засоби ППО ‒ 181 (+0) од, 
  • літаків – 268 (+1) од,  
  • гелікоптерів – 235 (+0) од,  
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1114 (+17),
  • крилаті ракети ‒ 295 (+46),
  • кораблі /катери ‒ 15 (+0) од, 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3916 (+8) од,
  • спеціальна техніка ‒ 136 (+0). 
240 ворогів та дев'ять танків: Генштаб оновив втрати ворогів за добу фото 1

Дані уточнюються. 

Нагадаємо, триває 230-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Не досягаючи успіху, ворог завдає ракетних ударів та активно застосовує ударні БпЛА для ураження критичної інфраструктури та густонаселених міст нашої країни. Противник не здатен зупинити успішний контрнаступ Сил оборони на Харківському та Херсонському напрямках, тому намагається залякати та посіяти паніку серед населення України. Мобілізація та перекидання противником резервів, також не дають можливості здолати супротив українських захисників. 

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Теги: окупанти Генштаб втрати

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