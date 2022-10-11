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СБУ ліквідувала дві групи диверсантів ПВК «Вагнер» на Харківщині (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
СБУ ліквідувала дві групи диверсантів ПВК «Вагнер» на Харківщині (відео)
фото скріншот відео

У ворога один – 200-й, ще чотирьох – захоплено в полон

Служба безпеки України ліквідувала дві групи диверсантів ПВК «Вагнер» на Харківщині.  «Аеророзвідка локації, блискавичний штурм і жодних втрат – такий результат роботи спецпризначенців ЦСО «А» та колег з Управління СБУ в Харківській області», – йдеться у повідомленні СБУ.

За даними відомства, у ворога: один – 200-й, ще чотирьох – захоплено в полон. Серед них командир ДРГ, який вже передає СБУ важливу розвідінформацію, в тому числі – про влаштовані окупантами катівні українців.

«Додамо лише одне: всі, хто прийшов на нашу землю з ворожими намірами, будуть знищені!», – зазначили в СБУ.

Раніше СБУ оприлюднила свідчення окупанта про успіхи ЗСУ. Також СБУ оголосила в розшук посіпак Путіна Захарову та Медведєва.

Теги: полон розшук штурм ЧВК «Вагнер» СБУ

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