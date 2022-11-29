Українська делегація здійснила таємний візит до Ізраїлю

Політика Ізраїлю щодо постачання озброєння Україні наразі залишається незмінною

Увечері у понеділок, 28 листопада, стало відомо, що українська делегація прибула із візитом до Ізраїлю. Його метою було обговорення допомоги Єрусалиму Києву у створенні системи попередження про ракетні обстріли для України.

Про це в Twitter повідомила журналістка телекомпанії «Кешет» Морія Асаф Вольберг. Вона зазначила, що в Ізраїлі попросили не афішувати цей візит – влада хотіла, щоб він пройшов непомітно на тлі «політичної чутливості по відношенню до Москви».

Делегація з Києва, серед якої був високопоставлений український військовий, провела низку зустрічей з представниками Армії оборони Ізраїлю.

«Високопоставлений українець за рангом прирівнюється до заступника начальника Генштабу, що робить візит ще більш делікатним», – пише журналістка.

Водночас у Єрусалимі підкреслили, що політика країни щодо постачання озброєння Україні наразі залишається незмінною.

Нагадаємо, у міністерстві закордонних справ Ізраїлю розповіли, що Ізраїль попередив Росію про засудження використання країною-агресоркою іранських безпілотників проти України. Цей протест передали дипломати країни заступнику очільника МЗС РФ Михайлу Богданову.