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Українська делегація здійснила таємний візит до Ізраїлю

Юрій Лящук
glavcom.ua
Українська делегація здійснила таємний візит до Ізраїлю
Ізраїль попросив не афішувати цей візит
фото ілюстративне

Політика Ізраїлю щодо постачання озброєння Україні наразі залишається незмінною

Увечері у понеділок, 28 листопада, стало відомо, що українська делегація прибула із візитом до Ізраїлю. Його метою було обговорення допомоги Єрусалиму Києву у створенні системи попередження про ракетні обстріли для України.

Про це в Twitter повідомила журналістка телекомпанії «Кешет» Морія Асаф Вольберг. Вона зазначила, що в Ізраїлі попросили не афішувати цей візит – влада хотіла, щоб він пройшов непомітно на тлі «політичної чутливості по відношенню до Москви».

Делегація з Києва, серед якої був високопоставлений український військовий, провела низку зустрічей з представниками Армії оборони Ізраїлю.

«Високопоставлений українець за рангом прирівнюється до заступника начальника Генштабу, що робить візит ще більш делікатним», – пише журналістка.

Водночас у Єрусалимі підкреслили, що політика країни щодо постачання озброєння Україні наразі залишається незмінною.

Нагадаємо, у міністерстві закордонних справ Ізраїлю розповіли, що Ізраїль попередив Росію про засудження використання країною-агресоркою іранських безпілотників проти України. Цей протест передали дипломати країни заступнику очільника МЗС РФ Михайлу Богданову.

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Теги: росія Україна Ізраїль війна

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