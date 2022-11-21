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Ізраїль може надати високотехнологічні ракети, але є умова: реакція України

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ізраїль може надати високотехнологічні ракети, але є умова: реакція України
Ізраїль може надати Україні зброю для боротьби з іранськими ракетами
фото ілюстративне

У ЗСУ кажуть, що Ізраїль є лідером на ринку зброї, тому рішення надати Україні ракети дуже допомогло б нашим воїнам  

Якщо Ізраїль прийме рішення передати Україні військову допомогу і дозволить країнам НАТО передавати ізраїльське озброєння для протидії іранським ракетам, то для ЗСУ це стане хорошою новиною. Про це повідомив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Речник Повітряних сил нагадав, що Ізраїль є лідером на світовому ринку високотехнологічного озброєння, проте не став уточнювати, про яку допомогу Україні може йтися. «Тому, якщо країни НАТО отримають від Ізраїлю «зелене світло» на постачання Україні тієї продукції, яка нам потрібна і для протидії БПЛА, і ракетам, це буде для нас дуже гарною новиною», – повідомив Ігнат.

Він зазначив, що, поки що немає даних про те, що Іран міг передати Росії балістичні ракети свого виробництва. «Ми бачимо, що не все так просто в самому Ірані, не все так просто взагалі на Близькому Сході», – додав представник командування.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль може передати Україні високотехнологічні ракети, якщо Іран надасть країні-агресорці Росії балістичні ракети. Про це заявив радник з національної безпеки Ізраїлю Еяль Хулата на форумі в Бахрейні.

У Міністерстві закордонних справ Ізраїлю розповіли, що Ізраїль попередив Росію про засудження використання країною-агресоркою іранських безпілотників проти України. Цей протест передали дипломати країни заступнику очільника МЗС РФ Михайлу Богданову.

Теги: ракета Іран ЗСУ радник протест озброєння Ізраїль

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