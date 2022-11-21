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Ізраїль зробив попередження Росії щодо закупівлі іранських ракет

Надія Клочко
glavcom.ua
Ізраїль зробив попередження Росії щодо закупівлі іранських ракет
Ізраїль не виключає надання Україні ракет
фото з відкритих джерел

Ізраїль назвав умову, за якої надасть Україні високотехнологічні ракети

Україна може отримати високотехнологічні ракети від Ізраїлю, якщо Іран поставить Росії балістичні ракети. Про це повідомив радник з національної безпеки Ізраїлю Еяль Хулата на форумі в Бахрейні, повідомляє медіакорпорація «Кан».

За словами посадовця, українська армія може отримати «високоточні балістичні ракети», якщо Іран почне постачати подібні ракети власного виробництва Росії.

Хулата не уточнив, чи йдеться про ракети ізраїльського виробництва.

Джерела «Кан» у міністерстві закордонних справ Ізраїлю також повідомили, що дипломати країни у розмовах з заступником міністра закордонних справ Росії Михайлом Богдановим висловили протест щодо використання російськими військами в Україні іранських безпілотників.

Зазначимо, раніше стало відомо, що секретар Ради національної безпеки Росії Микола Патрушев прибув до Тегерана 8 листопада, ймовірно, для обговорення потенційного продажу іранських балістичних ракет Росії. Банкова пояснила мету візиту Патрушева до Ірану

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що Іран, ймовірно, оголосив про приїзд Патрушева, щоб підкреслити поглиблення співпраці між Москвою і Тегераном перед міжнародною аудиторією, а також неявно підкреслити, що високопоставлений російський чиновник звернувся до Ірану за допомогою у війні в Україні.

Українська розвідка раніше також повідомила, що Росія заручилася підтримкою для ведення війни проти України не лише Ірану, а й Китаю та Північної Кореї. Окрім цього, Казахстан та Узбекистан допомагають країні-агресору обходити санкції.

За даними ЗМІ, Росія відправила в Іран €140 млн готівкою та передала захоплену західну зброю в обмін на дрони-камікадзе.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що уряд Ізраїлю під тиском США погодився придбати «стратегічне обладнання» для України на мільйони доларів.

Також раніше Bloomberg повідомив, що ізраїльська влада може розпочати постачання зброї Києву через треті країни. 

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Теги: ракета Іран росія війна Ізраїль

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