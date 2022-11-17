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Ізраїль розширить допомогу Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ізраїль розширить допомогу Україні
За даними американських джерел, Ізраїль таємно допомагає Україні у сфері розвідки
фото: з відкритих джерел

Обладнання буде передано через країну НАТО, яка постачає зброю Україні

Уряд Ізраїлю під тиском США погодився придбати «стратегічне обладнання» для України на мільйони доларів.  Про це повідомляє Haaretz.

Видання з посиланням на західні дипломатичні джерела повідомило, що високопоставлені політики та силовики Ізраїлю погодилися розширити допомогу для України, а не обмежуватись лише гуманітарною допомогою після прохання адміністрації президента США Джо Байдена.

Зазначається, що обладнання буде передано через країну НАТО, яка постачає зброю Україні. Повідомляється, що фінансування «стратегічного обладнання» було разовим. Рішення про те, чи продовжувати його, як вимагають Штати, залишиться за наступним урядом.

Окрім того, Haaretz пише, що в останні місяці Єрусалим погодився дозволити країнам НАТО, таким як Британія, передавати Україні системи озброєння, які включають оптико-електронне обладнання та системи управління вогнем, що вироблені ізраїльських компаній.

До того ж, за даними американських джерел, Ізраїль таємно допомагає Україні у сфері розвідки.

Раніше Bloomberg повідомив, що Ізраїльська влада може розпочати постачання зброї Києву через треті країни. 

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Теги: озброєння Ізраїль фінансування росія Єрусалим переговори влада

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