Українська розвідка пояснила, чому Кремль посунув генерала Суровікіна

На початку січня Сергія Суровікіна було усунуто від командування російськими війська в Україні

Генерал-армагедон витратив майже весь російський запас ракет

Головною причиною відсторонення Сергія Суровікіна від командування російськими військами в Україні була катастрофічна витрата запасів ракет. Про це розповів очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв’ю «Українській правді».

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За його словами, у російському військовому керівництві відбувається внутрішньоусобна боротьба. Коли усунули Валерія Герасимова, він почав шукати способи, як усунути Суровікіна.

«І от ближче до зими він розпочав, не побоюся такого вислову, «спеціальну операцію» проти нього. Вона включала в себе: проведення перевірок, комісій, інспекцій та доведення в правильній формі цих результатів до вищого керівництва Російської Федерації. Вони намалювали картину, що виключно через пана Суровікіна було втрачено Херсон. Виключно через пана Суровікіна – страшенні втрати Російської Федерації. Виключно через нього з'явилася проблеми наркоманії й алкоголізму в армії. Ну і там багато таких було прикладів. Єдине, на мій погляд, що вони реально правильно йому інкримінували, це була ненормальна витрата запасів ракет», – розповів Буданов.

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Керівник української розвідки зазначив, що «насправді було доведено майже до нулів по всіх категоріях ракетного озброєння».

Нагадаємо, західні ЗМІ повідомляли, що перестановки у вищому військовому командуванні РФ були зумовлені прагненням Кремля подолати безлад в армії Росії.