Чому Путін понизив Суровікіна: список найбільших провалів та скандалів

У жовтні Путін призначив Суровікіна командувачем військами в Україні. У січні понизив його в посаді

Генерал Суровікін обіцяв Путіну взяти Бахмут до Нового року, а Донбас до 24 лютого

Сергій Суровікін більше не є командувачем об’єднаного угруповання військ в Україні, на цей пост призначено начальника генштабу РФ Валерія Герасимова. Суровікін тепер його заступник. «Главком» зібрав найбільші провали «сирійського м'ясника», через які Путін понизив його в посаді.

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Втрати російської армії

Генерал російської окупаційної армії Сергій Суровікін був призначений на посаду командувача об’єднаним угрупуванням російських військ наприкінці жовтня 2022 року. Тоді втрати окупантів, за даними Генштабу, складали понад 64 тис. військових. За два місяці, поки командував Суровікін, втрати росіян зросли майже вдвічі.

«Непросте рішення» щодо Херсона

11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон.

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Заяву про «непрості рішення» у зв’язку з відступом з Херсону на росТБ оголошував командувач об’єднаним угрупуванням військ РФ.

Кремлівський пропагандист Володимир Соловйов висловився про втечу російських військ з Херсона. На його думку, головна провина за це має лягти на Сергія Суровікіна.

За однією з версій призначення Суровікіна було пов'язане з бажанням Кремля перекласти на нього відповідальність за відведення військ з єдиного обласного центру, який Росії вдалося взяти за час війни.

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Звільнення Бахмута

Наприкінці грудня українська армія звільнила місто Бахмут на Донеччині. Це стало великим провалом Суровікіна.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов пояснив, як затятий штурм росіянами Бахмута був пов'язаний з конфліктом Шойгу та Пригожина.

За словами Буданова, частково стратегія окупантів в районі Бахмута була продиктована амбіціями власника ПВК «Вагнера» Євгена Пригожина. Він кинув усі сили угруповання на захоплення міста на Донеччині, аби зашкодити авторитету командирів регулярної російської армії, адже найманці є основною силою на Бахмутському напрямку.

Буданов додав, що Суровікін підтримує Пригожина в суперництві з російським міністром оборони Сергієм Шойгу.

Він зауважив, що захоплення Бахмута не вважається стратегічно важливим, але воно покращило б позицію Росії на сході, відкривши шляхи до інших міст Донбасу, які перебувають під контролем України.

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«Бавовна» у Макіївці

Після удару ЗСУ по базі мобілізованих російських окупантів у тимчасово окупованій Макіївці від Володимира Путіна росіяни відкрито вимагали розправи над керівництвом так званої «спеціальної військової операції», зокрема і над Суровікіним.

У ніч на 1 січня ЗСУ завдали високоточного удару по училищу в окупованій Макіївці, внаслідок чого загинули до 600 окупантів. У Росії визнали загибель лише 89 військовослужбовців. Проте один із загарбників у телефонній розмові, яку перехопила розвідка, повідомив про 610 ліквідованих.

Невдала тактика Суровікіна

Масований ракетний обстріл став тактикою Суровікіна. Про це зокрема заявили в Головному управлінні розвідки Міноборони (ГУР МО) України.

«Суровікін відомий тим, що, не служивши в авіації, очолював Повітряно-космічні сили Росії, а до цього – повітряне угруповання росіян в Сирії. Закидати ракетами об’єкти цивільної інфраструктури – це його стиль. Він знає, що літаки летять і з них можна скидати ракети. От, власне, цим вони і займались для того, щоб показати, що нові кадрові призначення Путіна в Україні мають якесь значення і начебто показують якісь результати», – сказав представник Головного управління розвідки Міноборони (ГУР МО) України Андрій Юсов.

Представник української розвідки зазначив, що подібну тактику воєнних злочинів проти мирного населення російська армія використовувала в Сирії.

Тактика ракетного терору не лише не залякала українців, а й посилила допомогу Заходу. Країни не лише допомагають Україні відновлювати пошкоджену інфраструктуру України, а й прискорили військову допомогу.

Статки Суровікіна

Суровікін володіє чималою кількістю розкішної нерухомості. Земельні ділянки, кілька квартир площею до 516 кв. м, заміські будинки (до 685,5 кв. м). Видання «Собєсєднік» знайшло підмосковний генеральський особняк, який уперше з'явився у декларації Суровікіна за 2016 рік.

Дружина командувача армією РФ заробила мільйони на чоловічій епіляції та уколах ботоксу.

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Соратники російського опозиціонера Олексія Навального, який перебуває в ув'язненні, стверджують, що компанія дружини Суровікіна отримує багатомільйонні платежі від компанії, пов'язаної з бізнесменом Геннадієм Тимченком.

В опублікованому розслідуванні Фонду боротьби з корупцією стверджується, що компанія видобуває у Сирії фосфати. Суровікін був командувачем російських військ у Сирії. Соратники Навального роблять висновок, що він збагатився, захищаючи бізнес-інтереси Тимченка.

Цей висновок вони роблять, вивчивши рахунки компанії дружини генерала Анни Суровікіної. Її бізнес отримала від компанії Тимченко та від дружини одного з його топменеджерів кредити на суму 129 млн рублів.

Як відомо, 11 січня командувачем об'єднаного угрупування російських військ, які ведуть війну в Україні, призначено начальника генштабу збройних сил генерала армії Валерія Герасимова. Колишній командувач Сергій Суровікін стане одним із його трьох заступників. Він залишається на посаді командувача повітряно-космічними силами.