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NYT пояснила, чому Путін замінив Суровікіна на Герасимова

Надія Карбунар
glavcom.ua
NYT пояснила, чому Путін замінив Суровікіна на Герасимова
Путін Вимагатиме від Герасимова наступати
фото з відкритих джерел

Кремль вимагатиме від Герасимова проведення успішного наступу цієї весни

Перестановки у вищому військовому командуванні РФ, зокрема заміна командувача російськими військами в Україні Сергія Суровікіна на начальника російського генштабу Валерія Герасимова, зумовлена прагненням Кремля подолати безлад в армії Росії. Водночас Герасимов зосередився на тактичних і організаційних питаннях, на кшталт використання цивільного транспорту чи мобільних телефонів у зоні бойових дій та наказу голити бороди російським окупантам.

Тим часом, ключові проблеми російської армії, як-от нестача військ, боєприпасів та обладнання, яка зірвала плани РФ на початку вторгнення, досі не вирішуються, хоча від нового командування президент РФ Володимир Путін вимагає проведення «гіпернаступу» на Україну. Про це повідомляє The New York Times

Видання, посилаючись на західних експертів, аналітиків і джерела у військових колах, пише, що начальника генштабу збройних сил РФ Валерія Герасимова призначили командувачем окупаційних військ в Україні замість Сергія Суровікіна, аби подолати безлад у російській армії.

Водночас у Кремлі воліють не помічати, що він також є причетним до проблем Росії у війні проти України. Через стратегію Герасимова РФ досі не має військ, боєприпасів і обладнання, які, за словами військових, потрібні їй для масового наступу.

І вирішувати ці глобальні проблеми новий командувач окупаційних військ не надто поспішає. Змінивши на посаді свого попередника Сергія Суровікіна, Герасимов зосередився на тактичних питаннях. Зокрема, на пересуванні військ на цивільних транспортних засобах і небезпеці використання ними мобільних телефонів.

Натомість на Заході досі не бачать ознак того, що російська армія почала вирішувати фундаментальні проблеми – насамперед із нестачею боєприпасів і добре навчених військ.

Тим часом, як зазначають у Вашингтоні, за 11 місяців війни в Україні звільнили або понизили вже дев'ятьох генералів ЗС РФ.

Водночас Росія так і не змогла досягти низки поставлених цілей, зокрема захопити Київ, скинути президента Володимира Зеленського, зіпсувати стосунки України із Заходом та всередині НАТО. Навіть більш обмежена мета Росії – захоплення всього Донбасу – залишається для окупантів недосяжною.

Як пише видання, Путін звернувся до Герасимова, щоб навести лад в армії. Вважалося, що впродовж 10 років Герасимов працював над модернізацією російських збройних сил як начальник генерального штабу. Зокрема, він вивчав досвід американців в Афганістані, Іраку, Сирії, колишній Югославії та Лівії.

До того ж Герасимов активно підтримує брехню російської влади. На початку минулого року, нагадує видання, він сказав західним чиновникам, що Росія не має наміру вторгатися в Україну, але за кілька тижнів російські війська перетнули кордон. Він також залишався близьким до Путіна, який призначив його головою своєї армії більш як десять років тому.

Відсторонення Суровікіна, пишуть журналісти, також є заслугою Герасимова. Джерела NYT зазначили, що Герасимов і міністр оборони Сергій Шойгу висловлювали невдоволення позицією Суровікіна, який досяг успіху в обороні, і запропонували повернутися до «гіпернаступу» з потенційною початковою метою взяти Краматорськ. Ця пропозиція імпонувала Путіну, адже він досі вірить, що Росія зможе захопити Донбас і навіть Київ – і прагне розпочати широкомасштабний наступ.

Саме тому військові чиновники та аналітики очікують, що Кремль вимагатиме від Герасимова проведення успішного наступу цієї весни.

Нагадаємо, 11 січня міноборони РФ призначило Герасимова новим командувачем окупаційних військ в Україні. Зміна керівництва «спеціальної військової операції» Росії – війни проти України – свідчить про внутрішньополітичну боротьбу «веж Кремля». Зокрема, Путін посилив угруповання Шойгу-Герасимова-Лапіна, аби зменшити вплив угруповання Золотова-Кадирова-Пригожина, до якого належить і Суровікін.

Раніше повідомлялося, що Пригожин втрачає вплив, російська армія засуває найманців на другий план. Регулярні частини російської армії замінюють виснажені сили ПВК «Вагнер», щоб продовжити наступ на Бахмут. З того часу, як приблизно 12 січня штурмовики групи «Вагнер» захопили Соледар, їм не вдалося досягти значних успіхів.

Також українська військова розвідка пояснила, яка справжня роль Пригожина у війні.

Теги: росія Донбас міністр Міноборони армія путін Міноборони РФ військові Сергій Шойгу президент кордон наступ

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