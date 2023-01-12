Весь світ побачив як можна в 21 столітті, воювати на рівні 19 століття

Суровкіна всі українці запам'ятають застосуванням «передової стратегії, що не має аналогів» – обстрілу інфраструктури по всій країні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Ця стратегія ніяких військових успіхів не принесла, скоріше навіть навпаки, Росія ґрунтовно виснажила, а скоріше майже добила свою ядерну тріаду. Запаси деяких типів ракет впали нижче за недоторканний запас у 30%. За деякими видами до 12-20% довоєнного залишку.

А втім Суровкін має успіхи. Він зміг домогтися, що в Україну пішли потоком сучасні ППО, Петріот, Насам, Ірис.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Ще Суровкін зміг ще сильніше показати всьому світу як воює з громадянським населенням Росія шляхом обстрілів ТЕС, ГЕС, ТЕЦ та трансформаторів, щоб створити гуманітарну катастрофу для мільйонів громадян позбавив їх води, світла та тепла.

Ще, завдяки Суровікіну, та його дуету з Пригожиним, увесь світ побачив як можна в 21 столітті, воювати на рівні 19 століття, з горами та полями усіяними дохлими півнями.

З урахуванням усіх цих видатних успіхів, нічого дивного, що його поперли з посади.

І до речі, є маленька надія, що масовані обстріли інфраструктури припиняться, хоча, і не факт. Але ще раз нагадаю, що енерготерор мирняку влаштував саме Суровікін.

Будь ласка, читайте текст після реклами