Головна Світ Політика
search button user button menu button

Українці у світі протестують проти теракту в Оленівці (фото, відео)

Володимир Миленко
31 липня, 12:15 glavcom.ua
Українці у світі протестують проти теракту в Оленівці (фото, відео)
Українські мігранти і біженці нагадують світу про звірства росіян і бездіяльність міжнародних організацій
фото: Telegram-канал «Слуги народу»

Громадяни України нагадують світу, що війна не скінчилася, а Росія – це терористична держава

У різних країнах відбуваються акції протесту українців проти звірств рашистських окупантів, які убили кількадесят полонених на території колонії у Оленівці. Фотографії, зроблені на акціях протесту, оприлюднив Telegram-канал «Слуги народу».

Написи на плакатах мітингувальників називають Росія «країною-терористом», нагадують світу, що війна ще не завершилася, і закликають надати ще більше озброєння для України.

7 фото
На весь екран

Також українці обурені бездіяльністю ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста, які брали участь у евакуації українських військових із «Азовсталі» і мали б бути гарантами нормального ставлення до полонених з боку окупантів.

На одному мітингів звучить традиційна після Революції Гідності жалобна українська пісня «Пливе кача».

Нагадаємо, акції протесту проти рашистських звірств в Україні, зокрема, у оленівській колонії, мали пройти у Німеччині і Польщі, Туреччині і Канаді, Грузії та Нідерландах, Великій Британії, Австралії, Іспанії та Італії.

Додамо, що російські війська 29 липня завдали удару по будівлі колонії №120 в окупованій Оленівці Донецької області. Там загарбники утримували в полоні українських військових та цивільних. Внаслідок атаки загинули близько 40 людей, ще 130 – зазнали поранень.

Згідно з даними розвідки, акт тероризму з боку збройних сил окупанта здійснений руками найманців зі складу приватної військової компанії Вагнера (Ліга) за особистою командою номінального її власника – Євгена Пригожина.  

Супутникові знімки колонії, зроблені до та після трагедії, підтверджують гіпотезу про те, що росіяни навіть не обстрілювали колонію, а підірвали будівлю з українськими полоненими зсередини

Читайте також:

Кастрація та масове убивство «азовців». Чому Росія пишається своїми воєнними злочинами?

Страта українських полонених в Оленівці – новий виток самодегуманізації росіян

Теги: війна протест українці росія ООН червоний хрест

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Глава МЗС Латвії закликав ЄС заборонити видачу громадянам Росії туристичних віз
Латвія після теракту в Оленівці знову закликала обмежити в'їзд росіян до ЄС
31 липня, 07:03
Унаслідок теракту в Оленівці загинули щонайменше 50 українських полонених
Росія погодилася показати експертам ООН колонію в Оленівці
31 липня, 01:34
РФ має бути визнана країною-спонсором тероризму всім цивілізованим світом
Оленівка – друга Катинь
30 липня, 18:01

Політика

Візит Пелосі на Тайвань: Китай підняв у небо винищувачі
Візит Пелосі на Тайвань: Китай підняв у небо винищувачі
Літак Ненсі Пелосі повернув у бік Тайваню
Літак Ненсі Пелосі повернув у бік Тайваню
Хто відповідальний за теракт в Оленівці? Росія виступила з шокуючою заявою
Хто відповідальний за теракт в Оленівці? Росія виступила з шокуючою заявою
Комісія Сейму Латвії визнала Росію державою-спонсором тероризму
Комісія Сейму Латвії визнала Росію державою-спонсором тероризму
Світ за крок від «ядерного знищення», – генсек ООН
Світ за крок від «ядерного знищення», – генсек ООН
Політ, за яким спостерігає увесь світ. Літак Пелосі наближається до Індонезії
Політ, за яким спостерігає увесь світ. Літак Пелосі наближається до Індонезії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
13K
Чи буде ядерна війна. Путін зробив заяву
9584
Росія може атакувати Україну одночасно 40 ракетами, – «Південь»
8678
Окупанти зібрали 30 батальйонно-тактичних груп для наступу на два українські міста – Арестович 
6944
У бік Запоріжжя рухається велика колона ворожої техніки (відео)
6605
ЗСУ – найсильніша армія у світі. Окупант шокував рідню зізнанням (аудіо)
6298
Ворог, ймовірно, припиняє наступ на Слов'янськ та відводить війська на Донбасі, – ISW

Новини

Фіаско Медведчука. Чому провалився позов до Зеленського?
Сьогодні, 15:43
Зеленський та Столтенберг обговорили нові поставки зброї Україні
Сьогодні, 14:44
Десантники скоро отримають перші бронеавтомобілі Shield (фото)
Сьогодні, 14:03
Корабель із українським збіжжям пройшов «зелений коридор» у Чорному морі
Сьогодні, 13:55
Окупанти на Херсонщині так розвантажували боєприпаси, що підірвали потяг – розвідка 
Сьогодні, 13:42
Порошенко в інтерв'ю Newsweek оприлюднив список найпотрібнішої зброї
Сьогодні, 13:07

Прес-релізи

#позивнийУкраїна: медіапроєкт від Українського ветеранського фонду
#позивнийУкраїна: медіапроєкт від Українського ветеранського фонду
2 серпня, 13:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту