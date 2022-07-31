Українці у світі протестують проти теракту в Оленівці (фото, відео)

Українські мігранти і біженці нагадують світу про звірства росіян і бездіяльність міжнародних організацій

Громадяни України нагадують світу, що війна не скінчилася, а Росія – це терористична держава

У різних країнах відбуваються акції протесту українців проти звірств рашистських окупантів, які убили кількадесят полонених на території колонії у Оленівці. Фотографії, зроблені на акціях протесту, оприлюднив Telegram-канал «Слуги народу».

Написи на плакатах мітингувальників називають Росія «країною-терористом», нагадують світу, що війна ще не завершилася, і закликають надати ще більше озброєння для України.

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Також українці обурені бездіяльністю ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста, які брали участь у евакуації українських військових із «Азовсталі» і мали б бути гарантами нормального ставлення до полонених з боку окупантів.

На одному мітингів звучить традиційна після Революції Гідності жалобна українська пісня «Пливе кача».

Нагадаємо, акції протесту проти рашистських звірств в Україні, зокрема, у оленівській колонії, мали пройти у Німеччині і Польщі, Туреччині і Канаді, Грузії та Нідерландах, Великій Британії, Австралії, Іспанії та Італії.

Додамо, що російські війська 29 липня завдали удару по будівлі колонії №120 в окупованій Оленівці Донецької області. Там загарбники утримували в полоні українських військових та цивільних. Внаслідок атаки загинули близько 40 людей, ще 130 – зазнали поранень.

Згідно з даними розвідки, акт тероризму з боку збройних сил окупанта здійснений руками найманців зі складу приватної військової компанії Вагнера (Ліга) за особистою командою номінального її власника – Євгена Пригожина.

Супутникові знімки колонії, зроблені до та після трагедії, підтверджують гіпотезу про те, що росіяни навіть не обстрілювали колонію, а підірвали будівлю з українськими полоненими зсередини.