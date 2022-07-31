Латвія після теракту в Оленівці знову закликала обмежити в'їзд росіян до ЄС

Латвія закликає ЄС визнати росію державою-спонсором тероризму

Латвія знову запропонувала ввести заборону на видачу туристичних віз ЄС росіянам після теракту в Оленівці. Про це повідомив міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич в Twitter.

«Я засуджую звіряче вбивство українських військовополонених російськими збройними силами в Оленівці і триваючі звірства, що здійснюються російськими військовими проти України. ЄС повинен розглядати Росію як державного спонсора тероризму, я повторюю пропозицію про введення заборони на туристичні візи ЄС для російських громадян», – підкреслив глава латвійського МЗС.

Варто зауважити, що Латвія прийняла рішення припинити видачу віз росіянам ще 24 лютого.

При цьому в Сеймі Латвії закликали заборонити надання громадянам РФ шенгенських віз 23 лютого. Тоді відповідну заяву зробив депутат Ріхардс Колс.

Нагадаємо, на своїй офіційній сторінці в Twitter посольство Росії в Британії закликало стратити військовослужбовців полку «Азов», написавши, що українські бійці нібито «заслуговують смерті через повішання». Пізніше МЗС відреагувало на заклики РФ стратити бійців «Азов».

Як повідомлялося, російські війська 29 липня обстріляли колонію №120 в окупованій Оленівці Донецької області. Там загарбники утримували в полоні українських військових та цивільних. Внаслідок атаки загинули близько 40 людей, ще 130 – зазнали поранень.

Згідно з даними розвідки, акт тероризму з боку збройних сил окупанта здійснений руками найманців зі складу приватної військової компанії Вагнера (Ліга) за особистою командою номінального її власника – Євгена Пригожина.