Росія погодилася показати експертам ООН колонію в Оленівці

Київ раніше вимагав від Москви допустити на цей об'єкт представників цих організацій

Російські окупанти погодилися запросити експертів ООН і Міжнародного Комітету Червоного Хреста в колонію на місце загибелі українських військовополонених в Оленівці після вимог України. Про це повідомляє в Telegram Міноборони РФ.

Російське відомство стверджує, що це робиться «в інтересах проведення об'єктивного розслідування удару по СІЗО в Оленівці».

Російська сторона звинувачує ВСУ в нібито ударі з Himars по колонії в Оленівці. Україна ці звинувачення заперечує і вимагає провести міжнародне розслідування кривавої розправи над захисниками Маріуполя.

Київ раніше вимагав від Москви допустити на цей об'єкт представників цих організацій.

Нагадаємо, сьогодні на своїй офіційній сторінці в Twitter посольство Росії в Британії закликало стратити військовослужбовців полку «Азов», написавши, що українські бійці нібито «заслуговують смерті через повішання». Пізніше МЗС відреагувало на заклики РФ стратити бійців «Азов».

Як повідомлялося, російські війська 29 липня обстріляли колонію №120 в окупованій Оленівці Донецької області. Там загарбники утримували в полоні українських військових та цивільних. Внаслідок атаки загинули близько 40 людей, ще 130 – зазнали поранень.

Згідно з даними розвідки, акт тероризму з боку збройних сил окупанта здійснений руками найманців зі складу приватної військової компанії Вагнера (Ліга) за особистою командою номінального її власника – Євгена Пригожина.