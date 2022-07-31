Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія погодилася показати експертам ООН колонію в Оленівці

Дзвенислава Карплюк
Сьогодні, 01:34 glavcom.ua
Росія погодилася показати експертам ООН колонію в Оленівці
Унаслідок теракту в Оленівці загинули щонайменше 50 українських полонених
фото з відкритих джерел

Київ раніше вимагав від Москви допустити на цей об'єкт представників цих організацій

Російські окупанти погодилися запросити експертів ООН і Міжнародного Комітету Червоного Хреста в колонію на місце загибелі українських військовополонених в Оленівці після вимог України. Про це повідомляє в Telegram Міноборони РФ.

 Російське відомство стверджує, що це робиться «в інтересах проведення об'єктивного розслідування удару по СІЗО в Оленівці».

Російська сторона звинувачує ВСУ в нібито ударі з Himars по колонії в Оленівці. Україна ці звинувачення заперечує і вимагає провести міжнародне розслідування кривавої розправи над захисниками Маріуполя.

Київ раніше вимагав від Москви допустити на цей об'єкт представників цих організацій.

Нагадаємо, сьогодні на своїй офіційній сторінці в Twitter посольство Росії в Британії закликало стратити військовослужбовців полку «Азов», написавши, що українські бійці нібито «заслуговують смерті через повішання». Пізніше МЗС відреагувало на заклики РФ стратити бійців «Азов».

Як повідомлялося, російські війська 29 липня обстріляли колонію №120 в окупованій Оленівці Донецької області. Там загарбники утримували в полоні українських військових та цивільних. Внаслідок атаки загинули близько 40 людей, ще 130 – зазнали поранень.

Згідно з даними розвідки, акт тероризму з боку збройних сил окупанта здійснений руками найманців зі складу приватної військової компанії Вагнера (Ліга) за особистою командою номінального її власника – Євгена Пригожина.  

Теги: ООН ВСУ СІЗО окупанти війна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тимчасовий виконувач обов’язків командира полку «Азов» майор Микита Надточій звернувся до Путіна
Теракт в Оленівці: командир полку «Азов» звернувся до Путіна (відео)
Вчора, 19:01
РФ має бути визнана країною-спонсором тероризму всім цивілізованим світом
Оленівка – друга Катинь
Вчора, 18:01
Убивство «азовців» в Оленівці: РНБО назвала цілі, які переслідували рашисти
Убивство «азовців» в Оленівці: РНБО назвала цілі, які переслідували рашисти
Вчора, 17:09

Події в Україні

Окупанти масовано обстрілюють Миколаїв, є пожежі (відео)
Окупанти масовано обстрілюють Миколаїв, є пожежі (відео)
Росія погодилася показати експертам ООН колонію в Оленівці
Росія погодилася показати експертам ООН колонію в Оленівці
У Миколаєві лунають вибухи
У Миколаєві лунають вибухи
Українська авіація знищила склади, опорні пункти й особовий склад окупантів
Українська авіація знищила склади, опорні пункти й особовий склад окупантів
Окупанти обстріляли громаду на Дніпропетровщині
Окупанти обстріляли громаду на Дніпропетровщині
Понад 80 прильотів. Окупанти за добу п’ять разів обстрілювати Сумщину
Понад 80 прильотів. Окупанти за добу п’ять разів обстрілювати Сумщину

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
25K
У центрі Енергодара вибухи: ракети влучили в готель рашистів (відео)
23K
Військові на півдні знищили опорний пункт і понад 100 окупантів
18K
Вибухи в окупованому Алчевську: що загорілося (відео)
16K
У Харкові пролунали вибухи, є пожежі (відео)
12K
Росія хоче повісити полонених «азовців»
10K
Дружина дивно відреагувала на дзвінок окупанта з полону (відео)

Новини

Під Святогірськом точаться бої, у Лаврі залишаються 450 осіб
Сьогодні, 02:34
Для Росії терор – це основна зброя: звернення Зеленського(відео)
Вчора, 22:30
Партизани пошкодили залізницю на Луганщині
Вчора, 21:10
Початок опалювального сезону у період війни: уряд зробив заяву
Вчора, 20:48
Нацбанк назвав професії, які стануть затребуваними після війни
Вчора, 20:33
Зречеться престолу? Папа Франциск зробив заяву
Вчора, 20:14

Прес-релізи

Розпочався благодійний розіграш марки з підписом Валерія Залужного
Розпочався благодійний розіграш марки з підписом Валерія Залужного
29 липня, 19:01
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту