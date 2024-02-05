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Уряд Казахстану пішов у відставку

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Уряд Казахстану пішов у відставку
Член уряду продовжуватимуть виконання своїх обов'язків до затвердження нового складу
фото з відкритих джерел

Указ набуває чинності з дня підписання

Сьогодні, 5 лютого, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв ухвалив відставку уряду. Тимчасово виконувати обов'язки прем'єра країни буде виконувати Роман Скляр. Про це йдеться в указі, який опубліковано на сайті президента Республіки Казахстан.

«Відповідно до статті 70 Конституції постановлю: прийняти відставку уряду РК; тимчасово покласти виконання обов'язків прем'єр-міністра на Скляра Романа; членам уряду продовжувати виконання своїх обов'язків до затвердження нового складу», – йдеться в указі.

Указ набуває чинності з дня підписання.

19 січня 2023 року президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав указ «Про розпуск Мажилісу Парламенту Республіки Казахстан сьомого скликання та призначення позачергових виборів депутатів Мажилісу Парламенту Республіки Казахстан». Це сталося через два місяці після проведення дострокових президентських виборів у Казахстані у листопаді 2022 року. Тоді Токаєва переобрали президентом на другий термін.

З січня 2022 року уряд Казахстану очолював Аліхан Смаїлов. Його було призначено на посаду після масштабних протестів, які відбувалися в країні. До призначення главою уряду він обіймав посаду віцепрем'єра.

Раніше повідомлялося, що Токаєв відмовив Путіну в підтримці.

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Теги: Казахстан

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