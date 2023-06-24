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«Ваша справа». Токаєв відмовив Путіну в підтримці

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Ваша справа». Токаєв відмовив Путіну в підтримці
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв та російський диктатор Володимир Путін
фото з відкритих джерел

Токаєв заявив, що події, що відбуваються в Росії, – це внутрішня справа РФ

Російський диктатор Володимир Путін подзвонив президенту Казахстану Касим-Жомарту Токаєву, щоб розповісти про ситуацію в країні. Про це передають росЗМІ.

Проте відповідь очільника Казахстану, ймовірно, була неочікуваною для диктатора.

«Касим-Жомарт Токаєв зазначив, що події, що відбуваються, – це внутрішня справа Росії. Конституційний порядок і верховенство закону є неодмінною умовою підтримки правопорядку країни. Це є основою безпеки суспільства та його успішного розвитку», – зазначають ЗМІ.

Також Путін подзвонив президенту Білорусії Олександру Лукашенку та президенту Узбекистану Шавкату Мірзієєвиму.

Нагадаємо, Євген Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетний удар по тилових таборах найманців. Пригожин додав, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу наразі боягузливо втік із Ростова і «цю тварюку буде зупинено». У Міноборони РФ інформацію назвали провокацією.

У Москві та Ростовській області введено план «Фортеця». У Москві силовиків привели у підвищену готовність, а в Ростовській області озброюють солдатів термінової служби після заяв Пригожина. 

Московське управління ФСБ підняли по тривозі. На під'їздах до Москви облаштовують блокпости, під посилену охорону взято всі найважливіші об'єкти, органи державної влади та об'єкти транспортної інфраструктури.

Пригожин запевняє, що його армія перетнула держкордон РФ «у всіх місцях», а Генштаб РФ наказав відкрити по його підрозділах вогонь.

Також власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що його найманці вступили в бій з російськими військовими та збили їхній гелікоптер. 

Буданов запевнив, що це не постанова.

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Теги: росія путін Казахстан переворот Касим-Жомарт Токаєв

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