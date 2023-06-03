Ув’язнення Саакашвілі: президент Грузії зробила заяву
Саломе Зурабішвілі розповіла, що ситуація із Саакашвілі завдає збитків іміджу Грузії
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі запропонувала випустити колишнього грузинського лідера Михайла Саакашвілі з в'язниці з електронним браслетом. Про це вона заявила інтерв'ю французькому телеканалу France 24.
«Я думаю, що з ним (Саакашвілі, – ред.) варто добре поводитися, і я говорю це вголос, оскільки так поводяться з багатьма іншими президентами по всьому світу, які були засуджені до ув'язнення. Є електронні браслети, про які ми знаємо, та інші форми, які більш підходять для країни, яка приєднується до ЄС», – сказала Зурабішвілі.
На запитання про те, чи має намір президентка Грузії помилувати Саакашвілі, враховуючи стан його здоров'я, політик відповіла, що це не відшкодує збитків, завданих країні.
«Вони (європейські чиновники, – ред.) підкреслюють збитки, які вся ця ситуація завдає іміджу Грузії на Заході. Мене це турбує, і я багато роблю, щоб полегшити цю ситуацію. Але збитки були завдані рішеннями, прийнятими урядом, і амністія насправді не відшкодує цю шкоду», – додала вона.
Варто нагадати, що Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) відмовив у позові адвокатів колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі, який перебуває в ув'язненні, з вимогою його переведення в закордонну клініку з метою лікування.
Додамо, що попри лікування, Саакашвілі має великі проблеми зі здоров'ям.
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