Головна Світ Політика
search button user button menu button

Ув’язнення Саакашвілі: президент Грузії зробила заяву

Надія Карбунар
glavcom.ua
Ув’язнення Саакашвілі: президент Грузії зробила заяву
Саломе Зурабішвілі запропонувала випустити колишнього грузинського лідера Михайла Саакашвілі з в'язниці
фото з відкритих джерел

Саломе Зурабішвілі розповіла, що ситуація із Саакашвілі завдає збитків іміджу Грузії

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі запропонувала випустити колишнього грузинського лідера Михайла Саакашвілі з в'язниці з електронним браслетом. Про це вона заявила інтерв'ю французькому телеканалу France 24.

«Я думаю, що з ним (Саакашвілі, – ред.) варто добре поводитися, і я говорю це вголос, оскільки так поводяться з багатьма іншими президентами по всьому світу, які були засуджені до ув'язнення. Є електронні браслети, про які ми знаємо, та інші форми, які більш підходять для країни, яка приєднується до ЄС», – сказала Зурабішвілі.

На запитання про те, чи має намір президентка Грузії помилувати Саакашвілі, враховуючи стан його здоров'я, політик відповіла, що це не відшкодує збитків, завданих країні.

«Вони (європейські чиновники, – ред.) підкреслюють збитки, які вся ця ситуація завдає іміджу Грузії на Заході. Мене це турбує, і я багато роблю, щоб полегшити цю ситуацію. Але збитки були завдані рішеннями, прийнятими урядом, і амністія насправді не відшкодує цю шкоду», – додала вона.

Варто нагадати, що Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) відмовив у позові адвокатів колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі, який перебуває в ув'язненні, з вимогою його переведення в закордонну клініку з метою лікування.

Додамо, що попри лікування, Саакашвілі має великі проблеми зі здоров'ям

Читайте також: Саакашвілі показав свою дочку та її матір – відому грузинську співачку

Теги: засуджені президент Саломе Зурабішвілі амністія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Саакашвілі: «Ми всі повинні скористатися моментом, коли російська армія буде повністю розвалена»
Треба готуватися до звільнення Абхазії – Саакашвілі зробив заяву
Вчора, 16:16
Про роман Саакашвілі з Ясько стало відомо у листопаді 2020-го
Ясько повідомила, що народила дитину від Саакашвілі
1 червня, 22:00
Саакашвілі поділився своїми планами після звільнення з російського полону
Саакашвілі назвав три причини, чому окупанти активно обстрілюють Одесу
19 травня, 22:10

Політика

Байден підписав закон про підвищення ліміту держборгу
Байден підписав закон про підвищення ліміту держборгу
Ув’язнення Саакашвілі: президент Грузії зробила заяву
Ув’язнення Саакашвілі: президент Грузії зробила заяву
«Відкритий до будь-яких контактів»: Путін знову готовий до переговорів
«Відкритий до будь-яких контактів»: Путін знову готовий до переговорів
Співпраця з ЄС: президент Киргизстану зробив несподівану заяву
Співпраця з ЄС: президент Киргизстану зробив несподівану заяву
Путін злякався? У Кремлі не проводитимуть урочистості до Дня Росії
Путін злякався? У Кремлі не проводитимуть урочистості до Дня Росії
Ердоган склав присягу президента Туреччини (відео)
Ердоган склав присягу президента Туреччини (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
26K
У Болгарії викрито шахрайську схему, пов’язану з українськими біженцями
24K
Як російські війська самі рівняють із землею Білгородщину (відео)
12K
Закарпатець категорично відмовився воювати, його арештовано
12K
Обмінники та банки відмовляються приймати «старі» долари. НБУ пояснює, що змінилося
11K
Генштаб Естонії пояснив, чому Україна приховує дату початку контрнаступу
11K
На одному зі столичних озер чоловік упіймав гігантську рибу

Новини

Українці отримують небезпечні SMS нібито від Печерського суду
Сьогодні, 07:29
ЗСУ завдали потужного удару по ворогу і відбили майже 30 атак – Генштаб
Сьогодні, 06:33
Данілов розкрив, скільки ракет виробляє Росія
Вчора, 07:53
Нічний удар по Україні: Генштаб повідомив про кількість випущених ракет і дронів
Вчора, 06:39
Атака на Київ: Генштаб назвав тип і кількість випущених ракет
1 червня, 07:03
Російські війська припинили наступ на Бахмутському напрямку – Генштаб
31 травня, 06:26

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту