Головна Світ Політика
search button user button menu button

Європейський суд з прав людини відхилив позов Саакашвілі

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Європейський суд з прав людини відхилив позов Саакашвілі
Суд з прав людини відхилив позов Саакашвілі
фото з відкритих джерел

Політика не переведуть на лікування до Варшави, а залишать лікувати у  Грузії

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) відмовив у позові адвокатів екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі, який перебуває в ув'язненні, з вимогою його переведення в закордонну клініку з метою лікування. Про це розповів глава грузинського Мін'юсту Раті Брегадзе на брифінгу з приводу рішення Страсбурзького суду. Про це пише грузинське видання GNH.

«Сьогодні було оприлюднено рішення Страсбурзького суду, згідно з яким засудженого Михайла Саакашвілі у справі «Саакашвілі проти Грузії» відмовлено у переведенні до Варшави та державі не доручено перевести його до іншого лікувального закладу в межах країни. Усе це свідчить про те, що всі дії держави з моменту її створення були правильними та відповідали найвищим стандартам прав людини», – зазначив глава грузинського Мін'юсту. 

Він також подякував всім працівникам, які неухильно захищають права людини.  «А особлива подяка – медичному персоналу, який, незважаючи на численні образи та наклепи, неухильно виконував і виконує свій обов’язок і стоїть на сторожі здоров’я людей», – сказав Раті. Брегадзе.

Нагадаємо, вчора у своїх соцмережах Саакашвілі запевнив, що на жаль, попри лікування, продовжує мати великі проблеми зі здоров'ям, зокрема із аналізами крові, але до нього не дають доступ лікарям з Європи. «Кожен день у мене 160/100 тиск, температура 38 °C, продовжую худнути і вже щодня потребую переливання плазми, тому що є серйозні проблеми з аналізом крові», – зазначив він. Він переконаний, що його адвокатам заважають отримати всю юридичну медичну документацію під абсурдними причинами, приміром, мотивуючи це відпусткою відповідальних за це співробітників. Грузинські лікарі не дають можливості приїхати фахівцям з ЄС, та втрутитись у  процес лікування політика.  

А от грузинські лікарі переконують що життю експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі зараз нібито нічого не загрожує, але у нього можуть бути ускладнення через відмову від повноцінного лікування. Про це  раніше заявив нещодавно  директор тбіліської клініки «Вівамед» Зураб Чхаїдзе.

Читайте також: Безвіз та відновлення авіарейсів. Мешканці Грузії протестують проти подарунків Путіна
Теги: суд хвороба Михайло Саакашвілі права людини політика

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Один з найбільших у світі виробників алкоголю припиняє роботу в Росії
Один з найбільших у світі виробників алкоголю припиняє роботу в Росії
Європейський суд з прав людини відхилив позов Саакашвілі
Європейський суд з прав людини відхилив позов Саакашвілі
Угорщина погрожує заблокувати санкції ЄС: названо причину
Угорщина погрожує заблокувати санкції ЄС: названо причину
Чи зможе США уникнути дефолту та чи допомагатиме Україні? Білий дім дав відповідь
Чи зможе США уникнути дефолту та чи допомагатиме Україні? Білий дім дав відповідь
Для «відновлення Донбасу». Держдума погрожує конфіскувати активи Бельгії у Росії
Для «відновлення Донбасу». Держдума погрожує конфіскувати активи Бельгії у Росії
Президент Чехії оцінив шанси контрнаступу України
Президент Чехії оцінив шанси контрнаступу України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
67K
На кордоні з РФ кілометрові черги: окупанти тікають з України (фото)
29K
Представники ТЦК застосували силу до ухилянта: Міноборони пояснило
17K
Плани Росії щодо Бахмута змінилися – ISW
12K
12 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5641
День медсестри: привітання, листівки та побажання
4451
Над Кремлем невідомі запустили український прапор (фото)

Новини

У Мелітополі пролунали гучні вибухи
Сьогодні, 23:06
Ми не залишимо жодного звʼязку держави-терориста в Україні – звернення Зеленського
Сьогодні, 23:00
Заступниця голови Верховної Ради звернулася із закликом до парламенту Ісландії
Сьогодні, 22:33
Півфінал Євробачення, ЗСУ почали «формувати» операції, вибухи у Запоріжжі: головне за ніч
Сьогодні, 06:40
Знищено ворожі склади та пункти управління: ЗСУ потужно вдарили по окупантах
Сьогодні, 06:34
У Запоріжжі та Херсоні пролунали вибухи: оновлено
Сьогодні, 02:55

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту