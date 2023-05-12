Європейський суд з прав людини відхилив позов Саакашвілі

Політика не переведуть на лікування до Варшави, а залишать лікувати у Грузії

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) відмовив у позові адвокатів екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі, який перебуває в ув'язненні, з вимогою його переведення в закордонну клініку з метою лікування. Про це розповів глава грузинського Мін'юсту Раті Брегадзе на брифінгу з приводу рішення Страсбурзького суду. Про це пише грузинське видання GNH.

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«Сьогодні було оприлюднено рішення Страсбурзького суду, згідно з яким засудженого Михайла Саакашвілі у справі «Саакашвілі проти Грузії» відмовлено у переведенні до Варшави та державі не доручено перевести його до іншого лікувального закладу в межах країни. Усе це свідчить про те, що всі дії держави з моменту її створення були правильними та відповідали найвищим стандартам прав людини», – зазначив глава грузинського Мін'юсту.

Він також подякував всім працівникам, які неухильно захищають права людини. «А особлива подяка – медичному персоналу, який, незважаючи на численні образи та наклепи, неухильно виконував і виконує свій обов’язок і стоїть на сторожі здоров’я людей», – сказав Раті. Брегадзе.

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Нагадаємо, вчора у своїх соцмережах Саакашвілі запевнив, що на жаль, попри лікування, продовжує мати великі проблеми зі здоров'ям, зокрема із аналізами крові, але до нього не дають доступ лікарям з Європи. «Кожен день у мене 160/100 тиск, температура 38 °C, продовжую худнути і вже щодня потребую переливання плазми, тому що є серйозні проблеми з аналізом крові», – зазначив він. Він переконаний, що його адвокатам заважають отримати всю юридичну медичну документацію під абсурдними причинами, приміром, мотивуючи це відпусткою відповідальних за це співробітників. Грузинські лікарі не дають можливості приїхати фахівцям з ЄС, та втрутитись у процес лікування політика.

А от грузинські лікарі переконують що життю експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі зараз нібито нічого не загрожує, але у нього можуть бути ускладнення через відмову від повноцінного лікування. Про це раніше заявив нещодавно директор тбіліської клініки «Вівамед» Зураб Чхаїдзе.