Треба готуватися до звільнення Абхазії – Саакашвілі зробив заяву

Ексочільник Грузії закликав готуватися до облаштування грузинсько-українського кордону на Псоу

Михайло Саакашвілі закликав готуватися до звільнення Абхазії та Шиди Картлі. Про це він написав у Facebook.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Треба готуватися до звільнення Абхазії та Шиди Картлі. Це вікно відкриється дуже скоро, і ми всі повинні скористатися моментом, коли російська армія буде повністю розвалена, а Москва буде в хаосі», – зазначив ексочільник Грузії.

За словами Саакашвілі, Зеленський має широке стратегічне бачення, і після війни це бачення базуватиметься на найсильніших збройних силах Європи та на тому, що слово України матиме велику вагу у світі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Я не виключаю, що ми маємо спільний кордон з Україною на узбережжі Чорного моря. Сьогодні від президента Зеленського та української армії залежить існування чи не існування та перемога нашої країни. Я абсолютно впевнений у швидкій перемозі Зеленського, Заходу, народу України та народу Грузії. Готуймося до облаштування грузинсько-українського кордону на Псоу!», – написав політик.

Нагадаємо, 1-го червня у День захисту дітей 32-річна депутатка Єлизавета Ясько повідомила, що стала мамою. Батьком її дитини є колишній президент Грузії, 55-річний Міхеіл Саакашвілі, який перебуває за ґратами.

До слова, Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) відмовив у позові адвокатів експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі, який перебуває в ув'язненні, з вимогою його переведення в закордонну клініку з метою лікування. Про це розповів глава грузинського Мін'юсту Раті Брегадзе на брифінгу з приводу рішення Страсбурзького суду.