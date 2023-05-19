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Саакашвілі назвав три причини, чому окупанти активно обстрілюють Одесу

glavcom.ua
Саакашвілі назвав три причини, чому окупанти активно обстрілюють Одесу
Саакашвілі поділився своїми планами після звільнення з російського полону
фото з відкритих джерел

На думку, ексочільника Одеської ОДА інтенсивні обстріли міста пов'язані з початком контрнаступом

Колишній голова Одеської обласної державної адміністрації Михайло Саакашвілі відреагував на обстріли Одеси. Про це політик повідомив у Facebook.

За словами Саакашвілі, Одесу інтенсивніше обстрілюють з декількох причин.

По-перше, інтенсивні обстріли можуть означати загальний початок контрнаступу.

По-друге, бажання знову змусити перенести частину вантажів в Миколаїв, щоб завадити контрнаступу.

По-третє, налякати відпочивальників і через них тероризувати всю Україну.

Крім того, політик спростував інформацію, яку поширюють ворожі канали, що ніби-то він продає свою квартиру в Одесі.

Також Саакашвілі поділився своїми планами після звільнення з російського полону.

«Як тільки мене звільнять з путінського полону, я повернуся додому до мами, до свого міста, знайомого до сліз, яке я встиг шалено полюбити. Скоро Путін буде в Гаазі, а я снідатиму у своїй кімнаті на Французькому бульварі, і буду спілкуватися, багато спілкуватися з одеситами», – написав експрезидент Грузії.

Нагадаємо, Саакашвілі понад рік перебуває під ув'язненням в Грузії. Він засуджений за нібито зловживання владою під час виконання своїх обов'язків. Суд у Тбілісі має розглянути питання про призупинення йому вироку чи звільнення з гуманітарних міркувань для лікування за кордоном.

Раніше Саакашвілі заявив, що він умирає в ув'язненні. За словами політика, він страждає від більш ніж 20 хвороб від яких йому кожного дня стає гірше.

До слова, Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) відмовив у позові адвокатів екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі, який перебуває в ув'язненні, з вимогою його переведення в закордонну клініку з метою лікування.

Теги: Одеса Михайло Саакашвілі обстріл

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