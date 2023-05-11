«Готується до введення армії»: Саакашвілі розповів про план Путіна для Грузії

Експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі закликав грузинів до боротьби та згуртування проти Путіна

Учора російський диктатор Володимир Путін скасував візовий режим для громадян Грузії та зняв заборону для російських авіакомпаній на польоти до країни. Незважаючи на проблеми зі здоров'ям, експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі перервав своє мовчання у соцмережах, і закликав грузинів до боротьби та згуртування. Політик вважає, що до Грузії незабаром може бути введена російська армія.

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«Ніхто в Грузії не знає Путіна краще за мене. Вчорашнім кроком він не намагається досягти добробуту грузинів, а готує основи для введення армії у Тбілісі. Він досі не зміг пробачити мені та грузинам у 2008 році за те, що не зміг цього зробити. Тому зараз, як ніколи, потрібна демонстрація згуртування суспільства, щоб він побачив, що тут буде не легко пройти», – вважає політик.

Але і без закликів політика вчора ввечері у Тбілісі, столиці Грузії, місцеві вийшли на протести проти відновлення прямого авіасполучення з Росією. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі назвала скасування візового режиму з боку Росії неприйнятним і назвала це провокацією.

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Саакашвілі також запевнив, що на жаль, попри лікування, продовжує мати великі проблеми зі здоров'ям, зокрема із аналізами крові, але до нього не дають доступ лікарям з Європи. «Кожен день у мене 160/100 тиск, температура 38 °C, продовжую худнути і вже щодня потребую переливання плазми, тому що є серйозні проблеми з аналізом крові», – зазначив він. Він переконаний, що його адвокатам заважають отримати всю юридичну медичну документацію під абсурдними причинами, приміром, мотивуючи це відпусткою відповідальних за це співробітників. Грузинські лікарі не дають можливості приїхати фахівцям з ЄС, та втрутитись у процес лікування політика.

Нагадаємо, життю експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі зараз нібито нічого не загрожує, але у нього можуть бути ускладнення через відмову від повноцінного лікування. Про це заявив нещодавно директор тбіліської клініки «Вівамед» Зураб Чхаїдзе.

«Його стан не вважається важким… У пацієнта відзначаються загальна слабкість, запаморочення, періодична втрата рівноваги, і це не дивно. Очікується, що втрата свідомості може повторитися, оскільки він не харчується повноцінно. Ми не можемо провести повноцінне лікування, виходячи з того, що пацієнт відмовляється від нього», – розповів лікар. За словами Чхаїдзе, співробітники клініки не раз обговорювали із самим пацієнтом та його родичами покращення раціону та додавання до нього калорій, але «нічого не змінюється».