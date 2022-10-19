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В Італії на запит США заарештували сина російського губернатора

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
В Італії на запит США заарештували сина російського губернатора
В Італії на запит США затримано сина красноярського губернатора
фото з відкритих джерел

П'ятьох росіян звинуватили в США в ухиленні від санкцій та відмиванні грошей

Прокуратура США в середу, 19 жовтня, звинуватила п’ятьох росіян та двох трейдерів венесуельської державної нафтової компанії Petroleos de Venezuela в обході санкцій та участі у схемі з контрабанди венесуельської нафти до Росії та Китаю. Про це повідомляє Міністерство юстиції США.

Росіянин Юрій Орєхов був заарештований у Німеччині 17 жовтня. Ще один підозрюваний Артем Усс (син губернатора Красноярського краю) заарештований в Італії. США вимагатимуть їхньої екстрадиції, їм загрожує до 30 років позбавлення волі.

Американський прокурор Бреон Піс заявив, що обвинувачені були посібниками олігархів та організували схему незаконного отримання американських військових технологій і венесуельської нафти через підставні компанії та з використанням криптовалюти.

У Мін'юсті США уточнили, що Орєхов та інша росіянка Світлана Кузургашева закуповували в американських виробників передові напівпровідники та мікропроцесори, які можуть використовуватись у винищувачах, ракетних системах, боєприпасах, радарах тощо. Технології подвійного призначення отримували споживачі в Росії, зокрема підконтрольні росіянам Тимофію Телегіну і Сергію Тулякову компанії Радіоавтоматика, Радіоекспорт та Абтронікс, що обслуговують оборонний сектор РФ. Деякі з компонентів, отриманих злочинним шляхом, виявили в російському озброєнні, захопленому на полі бою в Україні.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський підписав два укази, які ввели в дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо санкцій проти російських олігархів та великої кількості російських компаній.

Нагадаємо, Канада ввела нові санкції проти країни-терористки Росії. Під обмеження потрапили більше 30 осіб, звинувачених у поширенні брехні на користь війни РФ проти України. Під обмеження, зокрема, потрапили російські пропутінські актори Володимир Машков та Сергій Безруков, а також телеведучий Дмитро Губєрнієв.

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Теги: технології прокурор

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