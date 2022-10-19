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Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти російських олігархів та компаній

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти російських олігархів та компаній
Данілов зазначив, що серед переліку фізичних осіб є «одна людина, стосовно якої санкції будуть виключені на певний проміжок часу»
фото: Shutterstock

Данілов: «Після того, як укази будуть оприлюднені, там будуть досить несподівані прізвища олігархів РФ»  

Президент України Володимир Зеленський підписав два укази, які ввели в дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо санкцій проти російських олігархів та великої кількості російських компаній. Про це Данілов повідомив у ефірі «24 каналу».

«Сьогодні президент України підписав два укази про введення в дію санкцій, які були впроваджені РНБО. Це була велика, складна і дуже копітка робота. Після того, як укази будуть оприлюднені, там будуть досить несподівані прізвища олігархів РФ та дуже велика кількість компаній, підприємств тощо», – заявив Данілов.

За його словами, роботу щодо санкцій проведено бездоганно, щоб «було вивірено кожне прізвище».

Водночас, зазначив Данілов, серед переліку фізичних осіб є «одна людина, стосовно якої санкції будуть виключені на певний проміжок часу». «Це відбувається з урахуванням питань національної безпеки, за листом одного з наших відомств. Але я не можу сказати, що це виняток. Це певна відстрочка. Є дуже тонкі речі, пов'язані з обміном полонених тощо, які ми не можемо видавати у публічний простір», – додав секретар РНБО.

Нагадаємо, Канада ввела нові санкції проти країни-терористки Росії. Під обмеження потрапили більше 30 осіб, звинувачених у поширенні брехні на користь війни РФ проти України. Під обмеження, зокрема, потрапили російські пропутінські актори Володимир Машков та Сергій Безруков, а також телеведучий Дмитро Губєрнієв.

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Теги: президент робота санкції РНБО Володимир Зеленський

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