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Санкції за зброю для Росії. Верховна Рада ухвалила постанову щодо Ірану

Надія Клочко
glavcom.ua
Санкції за зброю для Росії. Верховна Рада ухвалила постанову щодо Ірану
Україна звинувачує Іран у постачанні Росії дронів-камікадзе
фото з відкритих джерел

Український парламент закликав ввести санкції проти Ірану

Верховна Рада закликала ввести санкції проти Ірану і засудила постачання зброї до Росії. За відповідну постанову парламенту віддали свої голоси 303 народні депутати, повідомляє нардеп від «Європейської Солідарності» Олексій Гончаренко.

Санкції за зброю для Росії. Верховна Рада ухвалила постанову щодо Ірану фото 1

Парламент України наголошує, що рішення Ірану щодо постачань зброї до Росії покладають на країну відповідальність за наслідки збройної агресії проти України та підриває двосторонні відносини між Україною та Іраном.

Зокрема наголошується, що постачання Іраном зброї не сумісні з резолюцією Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй No2231 (2015 та закликає Іран негайно припинити постачання до держави-агресора будь-якого озброєння.

Також Верховна Рада закликає світове співтовариство невідкладно натиснути на країну для припинення постачань Іраном озброєнь до Росії, а у разі відмови Ірану від припинення таких постачань – запровадити дієві санкції.

Санкції за зброю для Росії. Верховна Рада ухвалила постанову щодо Ірану фото 2

«Як співавтор цієї постанови вважаю, що зараз необхідно вживати всі необхідні заходи і тиснути на Іран», – зазначив нардеп.

Гончаренко також повідомив, що до парламенту також уже внесена постанова про розрив дипломатичних відносин з Іраном.

Нагадаємо, МЗС України 17 жовтня оприлюднило заяву щодо співучасті Ірану в злочинах Росії проти України. Адже Російська Федерація продовжує здійснювати терористичні акти проти цивільного населення та критичної інфраструктури України, використовуючи бойові безпілотники іранського виробництва.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запропонував розірвати дипломатичні відносини України з Іраном.

Іран своєю чергою відкинув звинувачення України у постачанні Росії озброєнь та заявив про готовність обговорити з Києвом озвучені претензії

Як повідомлялося, Євросоюз попередив Іран про санкції за участь у війні проти України. 

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Теги: Іран санкції росія

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