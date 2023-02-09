«Велика сімка» узгодить пакет санкції проти компаній з Китаю, КНДР та Ірану – Bloomberg
Санкційний пакет планується узгодити до 24 лютого
Країни G7 розглядають можливість запровадження санкцій проти компаній із Китаю, Північної Кореї та Ірану, які можуть надавати Росії товари військового призначення. Про це повідомляє Bloomberg.
Неназвані співрозмовники видання зазначають, що країни G7 хочуть узгодити такий пакет санкцій до 24 лютого – річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Водночас, за інформацією джерел Bloomberg, ці обмеження все ще перебувають на стадії формування, та дії, які вживатимуть держави «Великої сімки», можуть бути різними.
У виданні також додають, що компанії, які можуть бути включені до санкційного списку, так само перебувають у стадії узгодження.
У Раді національної безпеки США відмовилися надавати виданню будь-яку інформацію щодо цього питання.
Нагадаємо, США посилюють санкції проти іранського виробника «Шахедів».
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