Аналітики розкрили, як РФ та Іран отримують компоненти для дронів

Дистриб’ютори компонентів зброї можуть продавати компоненти Росії та Ірану, які перебувають під санкціями

Неефективність західних санкцій проти поставок компонентів зброї Ірану сприяли здатності Росії придбати бойові безпілотники та компоненти для них через військову співпрацю з Іраном. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Будь ласка, читайте текст після реклами

Росія та Іран реалізують плани з будівництва іранського заводу з виробництва безпілотників на російській території. У травні 2022 року Іран відкрив завод з виробництва безпілотників у Таджикистані – державі-члені Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) і кандидаті на вступ до Євразійського економічного союзу (ЄАЕС). Росія може використовувати свої значні економічні зв’язки з Таджикистаном через ОДКБ і ЄАЕС для відмивання компонентів безпілотників або закупівлі виготовлених безпілотників для використання в Україні в обхід міжнародних санкцій, зазначили аналітики.

Британська слідча група Conflict Armament Research (CAR) у листопаді 2022 року повідомила, що 82% іранських безпілотників Shahed-131, Shahed-136 і Mohajer-6, збитих в Україні, мали мікросхеми, напівпровідники та інші компоненти, які надходили зі США. Більшість західних компаній, чиї компоненти були знайдені у збитих іранських безпілотниках в Україні, заперечували прямі продажі компонентів Росії, Ірану чи Білорусі з початку війни. Однак представник швейцарської компанії-виробника зазначив, що неможливо бути повністю впевненим у тому, що дистриб’ютори компонентів зброї не продають компоненти суб’єктам, які перебувають під санкціями, маючи на увазі, що Росія, Іран чи інші країни, які потрапили під санкції, можуть використовувати лазівки, що дозволяють їм придбати західні компоненти зброї.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, США посилюють санкції проти іранського виробника «Шахедів».