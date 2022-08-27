Ви б такого не стерпіли. Кремль поскаржився французам на шаленого Зеленського

Дмитро Медведєв заявив, що Зеленський відмовився вести переговори з Росією

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв в інтерв'ю французькому телеканалу LCI заявив, що Росія була готова до мирних переговорів. Однак у якийсь момент президент Зеленський вирішив, що йому ці переговори не потрібні.

«Це людина, яка прийшла на свою посаду, не маючи жодного дня державного досвіду, і прославилася тільки тим, що знялася в серіалі про президента. Це людина, яка відмовилася вести нормальні повноцінні переговори з нашою країною, а сподівалася лише на підтримку західних країн і Сполучених Штатів Америки», – заявив Медведєв.

Через те, що Зеленський відмовився вести переговори із державою-терористом, заступник голови Ради безпеки РФ назвав його несамостійним політиком. Опісля ж Медведєв узявся скаржитися французьким журналістам на поведінку президента України.

«Це людина, яка не проводить самостійної політики, оскільки абсолютна більшість консультантів, з якими вона радиться, – це лідери інших країн. Навіть на території Служби безпеки України два поверхи зайняті представниками Центрального розвідувального управління. Але хіба його можна в цьому сенсі розглядати як президента , який є самостійною фігурою? Я думаю, що французи не стерпіли б нічого подібного», – додав він.

Нагадаємо, Дмитро Медведєв був президентом Росії, свого часу вважався лібералом-західником, однак нині транслює те, що вигідну Путіну, на посаді заступника голови РНБО.

Російський опозиціонер Шендерович в інтерв’ю «Главкому» пояснив дивні заяви Медведєва хворобою алкоголізму.

Раніше Банкова розповіла, чому зараз не варто йти на переговори із загарбниками. Переговорний процес із Росією щодо припинення війни зараз є невигідним як для України, так і для Європи, оскільки будь-яке тимчасове перемир’я означатиме продовження агресії з боку Російської Федерації в майбутньому.