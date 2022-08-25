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Банкова розповіла, чому зараз не варто йти на переговори із загарбниками

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Банкова розповіла, чому зараз не варто йти на переговори із загарбниками
Тимчасове перемир’я означатиме нову ескалацію з боку РФ у майбутньому 
фото з відкритих джерел

Починати розмови щодо переговорів з державою-агресоркою можна РФ позбудеться надії дотиснути Україну військовим шляхом

Переговорний процес із Росією щодо припинення війни зараз є невигідним як для України, так і для Європи, оскільки будь-яке тимчасове перемир’я означатиме продовження агресії з боку Російської Федерації в майбутньому. Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв’ю німецькому виданню Bild.

«Переговорний процес сьогодні зафіксує тимчасове перемир’я у війні, яка не буде завершена. Відповідно, Російська Федерація вважатиме це перемогою й далі претендуватиме на просування своєї експансіоністської політики. Тому перемир’я зараз означатиме лише наступний етап війни через певний час», – зазначив він.

Михайло Подоляк також зауважив, що у разі такого неповного завершення війни в Україну не ризикнуть повертатися багато наших громадян, не прийдуть інвестиції.

«Це буде «сіра зона», яка наростає і яка постійно тиснутиме на Європу. Європа буде змушена постійно інвестувати сюди великі кошти, щоб якось підтримувати цю територію в життєздатному стані. Це невигідно Європі у середньостроковій і довгостроковій перспективі», – вважає радник керівника Офісу президента.

На його переконання, Німеччині та іншим країнам ЄС переговорний процес сьогодні невигідний, оскільки це спровокує Росію на більш зухвалу поведінку в економічному, політичному, дипломатичному плані.

Михайло Подоляк зазначив, що в Україні через війну суттєво знижується якість життя, і у Європі також спостерігатиметься певне погіршення.

«Але це плата за таку інтенсивну війну, якої не було з часів Другої світової. І цю війну потрібно правильно закінчити, якщо ви не хочете платити весь час», – наголосив він.

Починати розмови щодо переговорів з державою-агресором можна буде лише тоді, коли відбудеться крах останньої надії РФ дотиснути Україну військовим шляхом, переконаний радник керівника Офісу глави держави.

«Лише після того, як Росія зрозуміє, що вона більше не зможе вести війну», – підсумував він. 

Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що проведення мирних переговорів України з Росією наразі стало б катастрофою для всього світу.

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Теги: ЄС переговори війна

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