«Це сором». Громадяни Грузії та Казахстану різко відреагували на скандальні заяви Медведєва (відео)

Грузини та казахстанці знають, що із себе представляє Медведєв і ставлення до нього негативне

Мешканці Грузії різко відреагували на пост Дмитра Мердевєва про «кінець парадів суверенітетів».

У тексті також говорилося, що до 1801 року такої країни, як Грузія, не існувало, і вона з'явилася тільки в межах російської імперії: «Північна і Південна Осетія, Абхазія і території Грузії, що залишилися, можуть бути об'єднані тільки в складі єдиної держави з Росією».

Грузини порадили політику почитати історію за третій-четвертий клас.

«Росія ще не існувала, коли існувала Грузія», «Це сором російської влади», «Це нісенітниця. Чисто російська тема. Виходить, Росія створила Грузію? Та це просто сором», «Ця людина – дебіл, окупант та ідіот, більше тут нічого не скажеш», «Нехай почитає історію, навіть за 3-4 клас, це дуже просто. Де Росія і де наша (грузинська – ред.) історія», «Ми знаємо, що із себе представляє Медведєв і ставлення до нього негативне», – розповіли мешканці Грузії журналістам одного з видань.

Казахстанці теж обурені словами Медведева та не хочуть, аби їх державні території якимось чином перейшли в склад РФ:

«Це дурня, ви приколюєтесь?», «Як може північний Казахстан перейти..(в Росію – ред.), це ж наші землі. Це треба гарно історію знати. А люди, які недалекі, вони вважають, що це їх російські землі».

Нагадаємо, на сторінці заступника голови ради безпеки РФ Дмитра Медведєва у «ВКонтакте» з'явився запис, в якому йдеться про «кінець парадів суверенітетів» колишніх країн СРСР і намір Росії повернути «втрачені» території.

Казахстан був названий «штучною державою» та «колишньою російською територією». Згадувалося і переселення різних етнічних груп, що «можна класифікувати як геноцид росіян». «Ми не маємо наміру закривати на це очі. Поки туди не прийдуть росіяни, порядку не буде», – йшлося наприкінці посту.