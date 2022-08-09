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Медведєв і бінокль. Нове фото політика висміяли у соцмережах

Надія Клочко
glavcom.ua
Медведєв і бінокль. Нове фото політика висміяли у соцмережах
Дмитро Медведєв побував на військових навчаннях
фото з відкритих джерел

Російський політик потрапив у безглузду ситуацію

Заступник голови Ради безпеки РФ, колишній президент Росії Дмитро Медведєв розсмішив користувачі соцмереж своєю поведінкою під час військових навчань. Зокрема, у мережі звернули увагу, що російський посадовець спостерігає за військовими маневрами через закритий бінокль.

Користувачі соцмереж, жартуючи над фото Медведєва, заявили, що через закритий бінокль політик дивиться «у світле майбутнє Росії» або ж «дивиться новий сезон «Битви екстрасенсів». Також користувачі мережі поміркували, скільки треба випити алкоголю, щоб під час перегляду військових маневрів людину не бентежив закритий бінокль.

6 фото
На весь екран

Як повідомляють російські ЗМІ, Медведєв був запрошений на військові навчання, які відбулися в Оренбурзькій області Росії. Російський посадовець спостерігав за тим, як відбувається підготовка військовослужбовців в Оренбурзькій області. Він прибув туди за дорученням президента Росії Володимира Путіна.

Медведєву продемонстрували підготовку водіїв бойових машин та артилеристів. Крім цього, заступник голови Ради безпеки побував на стрільбах мінометних та гаубичних розрахунків.

Нагадаємо, раніше Дмитро Медведєв виступив із пропагандистською тирадою у річницю російського вторгнення у Грузію. Він вважає вторгнення Росії у Грузію та Україну «єдиним процесом та загальним замислом». 

Медведєв раніше заявив – у випадку звільнення Криму на Україну, мовляв, очікує апокаліпсис. Також він висловив упевненість, що усі цілі, поставлені перед «спеціальною військовою операцією», будуть досягнуті.

Президент Володимир Зеленський назвав цинічною заяву заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва про «судний день для України». Зеленський нагадав, що вона прозвучала в день збиття Росією малазійського «Боїнга» у Донецьку.

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Теги: росія Дмитро Медведєв

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